Quem matou Odete Roitman? Capítulo final de Vale Tudo é hoje (17)

Além da resolução do mistério central, o público verá cenas de comemoração e reconciliação: o casamento entre Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes) e o final feliz de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) fazem parte do pacote dramaturgico que antecede o grande anúncio. Nos bastidores, a autora Manuela Dias repetiu que a identidade do verdadeiro culpado é segredo guardado a sete chaves, e o diretor Paulo Silvestrini informou que a edição do capítulo será concluída apenas na própria sexta, o que aumenta a tensão sobre o conteúdo final.

O desfecho de Vale Tudo chega à televisão nesta sexta-feira (17) e promete encerrar as principais tramas com intensidade e surpresas. O capítulo final será exibido logo após o Jornal Nacional, às 21h20, e a previsão é de que permaneça no ar por cerca de uma hora e meia, já contabilizando os intervalos comerciais: tempo suficiente para os autores fecharem pontas, confirmar uniões e, sobretudo, revelar a identidade do autor do crime contra Odete Roitman.

A intriga em torno de Odete ganhou camadas recentes: Heleninha (Paolla Oliveira) chegou a se entregar às autoridades dias atrás, mas sua confissão não convenceu parte do público nem dos personagens. Há ainda a possibilidade de reviravolta ousada: cenas finais devem esclarecer se Odete está realmente morta ou se algo inesperado acontecerá. Enquanto isso, bolões e teorias dominam as redes sociais, com apostas que percorrem desde os nomes já citados na trama, como Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos), até palpites mais improváveis envolvendo personagens secundários.

A ansiedade entre os fãs se reflete nas enquetes e nos comentários online: perfis que acompanham a novela especulam motivações que vão de vingança familiar a crimes passionais, e algumas apostas citam nomes como Nise, Walter, Tiago, Estéban, Freitas ou Leila. O time criativo mantém o suspense, convidando os espectadores a acompanhar ao vivo para não perder nenhum detalhe, sobretudo porque a edição e a construção final da cena foram tratadas como prioridade de última hora.

Aguarde: o capítulo final de Vale Tudo promete amarrar alianças, expor traições e resolver o grande enigma em uma sequência que deve ocupar boa parte da noite de sexta. Sintonize às 21h20 e confira o fim da história, e a resposta à pergunta que moveu torcidas e apostas: quem matou Odete Roitman?