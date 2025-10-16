Notas de falecimentos | 17/10/2025

Sr. Antonio Roque de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose de Souza e da Sra. Isolina de Angeli Souza, era casado com a Sra. Eliana Aparecida Porro de Souza; deixa as filhas: Thais Fernanda de Souza; Daniele Denise de Souza Buck e Larissa Sabrina de Souza Siviero. Deixa genros, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 19h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Denidson Aparecido de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Benedito de Oliveira e da Sra. Margarida do N. de Oliveira, falecida, era viúvo da Sra. Marcia Regina dos Santos Oliveira; deixa as filhas: Thays Cristina de Oliveira da Silva, casada com o Sr. Marcos Aurelio Firmino da Silva e Lhays Fernanda de Oliveira Silva, casada com o Sr. Bruno Ferreira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Carlos Pellegrino
Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Marcia Batista Leme Pellegrino. Era filho do Sr. Marco Pellegrino e da Sra. Adelia Zambon Pellegrino, falecidos. Deixa o filho: Danilo Leme Pellegrino casado com Michele Pfeifer Pellegrino. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ivone Tolotti Correa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Hilario Tolotti e da Sra. Isaura Rodrigues da Silva Tolotti, era viúva do Sr. Milton Roque Correa; deixa as filhas: Angelica de Fatima Correa de Faria, casada com o Sr. Fabiano de Faria e Juliana Correa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Ricardo Zacarias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Jose Nilo Zacarias e da Sra. Geralda Lopes Zacarias, era casado com a Sra. Alessandra Lopes Gonzales; deixa os filhos: Raul Jose Lacerda Zacarias, casado com a Sra. Julia Ferreira Matias; Victor Gonzales Araujo; Rafaela Gonzales Araujo e Fernanda Gonzales Araujo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luiza Benedita Regonha Carbono
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Regonha e da Sra. Benedita Vicente Alves Regonha, era viúva do Sr. Antonio da Penha Carbono; deixa os filhos: Roseli Aparecida Carbono Recchia; Celia Regina Carbono Beraldo, falecida; Claudenice Carbono; Marcos Antonio Carbono; Silmara Carbono de Andrade; Cristiane Carbono Machieto e Humberto Daniel Carbono. Deixa genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Rodrigues Lino
Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casada com o Sr. João Lino. Era filha do Sr. Pedro Moreira Rodrigues e da Sra. Alzira Ribeiro de Rezende. Deixa os filhos: Claudia Donizete Lino Serigatto casada com Ademir Serigatto, Ronaldo Benedito Lino casado com Lais Roberta Ribeiro Lourencetti, Glaucia Virginia Lino casada com Bruno Henrique Leite Teixeira Pinto, João Carlos Aparecido Lino, falecido. Deixa netas, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Geni Calsavara Bomback
Faleceu dia 16/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. José Bomback. Era filha do Sr. Isaias Calsavara e da Sra. Laura Gagnor Calsavara, falecidos. Deixa os filhos: Sílvia Regina Bomback Vitti casada com Edval Laercio Vitti, Adilson José Bomback casado com Aparecida Pedrazoli Bomback, Pedro Reinaldo Bomback viúvo de Leni Aparecida Vitti Bomback, Mauricio Bomback casado com Maria Jaqueline Vitti Bomback, Ana Claudia Bomback casada com Rodrigo Christofoletti, Ocimar Bomback. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 12:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Solange Ramos Da Silva
Faleceu dia 14/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 53 anos de idade. Era filha do Sr. Ivaldo Ramos da Silva e da Sra. Maria Lucia da Silva, falecidos. Deixa irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/10/2025 as 13:00hs no Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Thiago Torrezan
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Valdir Benedito Torrezan e da Sra. Maria Claudete Leite Torrezan, era casado com a Sra. Ana Paula Pereira Jesuino Torrezan; deixa o filho: Lorenzo Torrezan. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.