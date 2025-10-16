Notas de falecimentos | 17/10/2025

Sr. Antonio Roque de Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose de Souza e da Sra. Isolina de Angeli Souza, era casado com a Sra. Eliana Aparecida Porro de Souza; deixa as filhas: Thais Fernanda de Souza; Daniele Denise de Souza Buck e Larissa Sabrina de Souza Siviero. Deixa genros, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 19h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Denidson Aparecido de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Benedito de Oliveira e da Sra. Margarida do N. de Oliveira, falecida, era viúvo da Sra. Marcia Regina dos Santos Oliveira; deixa as filhas: Thays Cristina de Oliveira da Silva, casada com o Sr. Marcos Aurelio Firmino da Silva e Lhays Fernanda de Oliveira Silva, casada com o Sr. Bruno Ferreira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Carlos Pellegrino

Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Marcia Batista Leme Pellegrino. Era filho do Sr. Marco Pellegrino e da Sra. Adelia Zambon Pellegrino, falecidos. Deixa o filho: Danilo Leme Pellegrino casado com Michele Pfeifer Pellegrino. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.