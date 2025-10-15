16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

DESTAQUES

Piracicaba celebra o 'Exxcelência Brasil 2025' em noite brilhante

Por Da Redação
Tempo de leitura: 3 min
Aline Aragon
Na foto: Carlos Beltrame, Lilian Geraldini, Luciana Paula, Valkiria Callovi, Rodrigo Santos, Marcelo Maroun Filho e Clarissa Quiararia.
Na foto: Carlos Beltrame, Lilian Geraldini, Luciana Paula, Valkiria Callovi, Rodrigo Santos, Marcelo Maroun Filho e Clarissa Quiararia.

A noite de terça-feira, 14 de outubro, foi marcada por brilho, emoção e reconhecimento no palco do Teatro do Engenho Central, que recebeu mais uma edição do consagrado Prêmio Exxcelência Brasil — um dos eventos mais respeitados do interior paulista, idealizado e realizado pela AdDora Comunicação, sob a direção da comunicadora Luciana Paula.

Com um público formado por empresários, formadores de opinião, artistas e veículos de imprensa, o evento reafirmou seu propósito: celebrar quem faz a diferença com ética, constância e credibilidade.

"O Prêmio Exxcelência Brasil não é uma venda de títulos, mas um reconhecimento legítimo a marcas, profissionais e empreendedores que constroem reputação sólida, mesmo diante de desafios", ressalta a idealizadora, Luciana Paula.

Credibilidade reconhecida nacionalmente

O Prêmio Exxcelência Brasil é marca intelectual nacional registrada no INPI, chancelada pela República Federativa do Brasil, e segue critérios de avaliação.

As empresas homenageadas passam por análise de reputação digital e só são selecionadas se apresentarem avaliações positivas no Google, sem registros de reclamações no Reclame Aqui ou Procon.

Esse cuidado reforça o compromisso da AdDora Comunicação com a transparência e a idoneidade, tornando o prêmio uma referência de credibilidade em todo o país.

Uma noite de glamour e reconhecimento

O palco do Teatro do Engenho estava deslumbrante, refletindo o padrão de excelência que se tornou marca registrada da AdDora.

A cerimônia comandada no palco por Lilian Geraldini e Luciana Paula emocionou o público ao homenagear nomes que transformam o cenário empresarial e cultural de Piracicaba.

A homenagem especial da noite foi dedicada à Festa do Peão de Piracicaba, que completou 30 anos de história e é hoje considerada a festa mais charmosa do interior paulista.

Homenageados 2025 – Prêmio Exxcelência Brasil

  • Aqualax – Banheiras, Spas e Furô
  • Ariane Marinho Clínica Dra. Ariane Marinho
  • Biotipo – Farmácia de Manipulação
  • Capitão Gancho Restaurante
  • Clínica Christofoletti
  • CRHP – Centro de Reprodução Humana de Piracicaba
  • Encantti Cosméticos
  • Estação Coquetelaria
  • Evidence Design – Móveis e Decoração
  • Gustavo Rocha Arquitetura
  • Grupo Lia Morais 
  • Le Noblesse Decorações
  • Marilô Brigadeiros
  • Noiva da Colina Seguros
  • Nova Era Assessoria Contábil
  • Onix Entretenimento
  • Paula Diniz Buffet e Eventos
  • Patrícia Polla Cerimonialista 
  • Pira Chopp
  • Pit Stop Cabines Fotográficas
  • Predilecta Piracicaba – Planejados Alto Padrão
  • Rene Moraes Cabeleireiros
  • Rossini Comunicação Inteligente
  • Sr. Saldanha Barbearia
  • Vanessa Aquino Doces Finos

Homenagem Artística: Vitor Cadorini

Homenagem Especial: Festa do Peão de Piracicaba – 30 anos

Mídias dirigidas:

  • Programa Comentaristas – Rádio Educadora De Piracicaba 
  • Engenho da Notícia
  • Jornal de Piracicaba
  • La Liste Magazine

Exxcelência também é solidariedade

Mantendo sua essência de propósito e compromisso social, o Prêmio Exxcelência Brasil novamente estendeu a mão a quem mais precisa.

Este ano, o evento abraçou a tradicional Campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos”, que há 14 anos leva brinquedos novos às pediatrias do Hospital dos Fornecedores de Cana e da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.

Em 2025, a ação se expandiu e também beneficiará as crianças atendidas pelo CCInter do Jardim Itapuã, espalhando alegria e esperança neste fim de ano.

Parcerias que fortalecem

O Prêmio Exxcelência Brasil é um projeto AdDora Assessoria e Eventos, com parceria da Engenho da Notícia e apoio cultural do Jornal de Piracicaba.

A produção contou ainda com o apoio especial de Amanda Oliver Doces Gourmet, Aline Aragon Fotografias, Bolo da Madre, Giga Led, Icy Gelatos, Life Sucos e Manu Remp – Foto e Filmagem.

Exxcelência que inspira e transforma

Mais do que uma cerimônia de premiação, o Prêmio Exxcelência Brasil é um movimento que inspira boas práticas, fomenta o empreendedorismo ético e valoriza histórias reais de dedicação.

Em tempos de mudanças e desafios, o evento prova que quem trabalha com seriedade e propósito deixa marcas — e não apenas resultados.

Piracicaba mais uma vez brilhou. E a AdDora Comunicação mostrou que excelência, quando feita com amor e verdade, se transforma em legado.

