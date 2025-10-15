Piracicaba celebra o 'Exxcelência Brasil 2025' em noite brilhante

A noite de terça-feira, 14 de outubro, foi marcada por brilho, emoção e reconhecimento no palco do Teatro do Engenho Central, que recebeu mais uma edição do consagrado Prêmio Exxcelência Brasil — um dos eventos mais respeitados do interior paulista, idealizado e realizado pela AdDora Comunicação, sob a direção da comunicadora Luciana Paula.

Com um público formado por empresários, formadores de opinião, artistas e veículos de imprensa, o evento reafirmou seu propósito: celebrar quem faz a diferença com ética, constância e credibilidade.

"O Prêmio Exxcelência Brasil não é uma venda de títulos, mas um reconhecimento legítimo a marcas, profissionais e empreendedores que constroem reputação sólida, mesmo diante de desafios", ressalta a idealizadora, Luciana Paula.

Credibilidade reconhecida nacionalmente