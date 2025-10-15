Piracicaba celebra o 'Exxcelência Brasil 2025' em noite brilhante

A noite de terça-feira, 14 de outubro, foi marcada por brilho, emoção e reconhecimento no palco do Teatro do Engenho Central, que recebeu mais uma edição do consagrado Prêmio Exxcelência Brasil — um dos eventos mais respeitados do interior paulista, idealizado e realizado pela AdDora Comunicação, sob a direção da comunicadora Luciana Paula.
Com um público formado por empresários, formadores de opinião, artistas e veículos de imprensa, o evento reafirmou seu propósito: celebrar quem faz a diferença com ética, constância e credibilidade.
"O Prêmio Exxcelência Brasil não é uma venda de títulos, mas um reconhecimento legítimo a marcas, profissionais e empreendedores que constroem reputação sólida, mesmo diante de desafios", ressalta a idealizadora, Luciana Paula.
Credibilidade reconhecida nacionalmente
O Prêmio Exxcelência Brasil é marca intelectual nacional registrada no INPI, chancelada pela República Federativa do Brasil, e segue critérios de avaliação.
As empresas homenageadas passam por análise de reputação digital e só são selecionadas se apresentarem avaliações positivas no Google, sem registros de reclamações no Reclame Aqui ou Procon.
Esse cuidado reforça o compromisso da AdDora Comunicação com a transparência e a idoneidade, tornando o prêmio uma referência de credibilidade em todo o país.
Uma noite de glamour e reconhecimento
O palco do Teatro do Engenho estava deslumbrante, refletindo o padrão de excelência que se tornou marca registrada da AdDora.
A cerimônia comandada no palco por Lilian Geraldini e Luciana Paula emocionou o público ao homenagear nomes que transformam o cenário empresarial e cultural de Piracicaba.
A homenagem especial da noite foi dedicada à Festa do Peão de Piracicaba, que completou 30 anos de história e é hoje considerada a festa mais charmosa do interior paulista.
Homenageados 2025 – Prêmio Exxcelência Brasil
- Aqualax – Banheiras, Spas e Furô
- Ariane Marinho Clínica Dra. Ariane Marinho
- Biotipo – Farmácia de Manipulação
- Capitão Gancho Restaurante
- Clínica Christofoletti
- CRHP – Centro de Reprodução Humana de Piracicaba
- Encantti Cosméticos
- Estação Coquetelaria
- Evidence Design – Móveis e Decoração
- Gustavo Rocha Arquitetura
- Grupo Lia Morais
- Le Noblesse Decorações
- Marilô Brigadeiros
- Noiva da Colina Seguros
- Nova Era Assessoria Contábil
- Onix Entretenimento
- Paula Diniz Buffet e Eventos
- Patrícia Polla Cerimonialista
- Pira Chopp
- Pit Stop Cabines Fotográficas
- Predilecta Piracicaba – Planejados Alto Padrão
- Rene Moraes Cabeleireiros
- Rossini Comunicação Inteligente
- Sr. Saldanha Barbearia
- Vanessa Aquino Doces Finos
Homenagem Artística: Vitor Cadorini
Homenagem Especial: Festa do Peão de Piracicaba – 30 anos
Mídias dirigidas:
- Programa Comentaristas – Rádio Educadora De Piracicaba
- Engenho da Notícia
- Jornal de Piracicaba
- La Liste Magazine
Exxcelência também é solidariedade
Mantendo sua essência de propósito e compromisso social, o Prêmio Exxcelência Brasil novamente estendeu a mão a quem mais precisa.
Este ano, o evento abraçou a tradicional Campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos”, que há 14 anos leva brinquedos novos às pediatrias do Hospital dos Fornecedores de Cana e da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.
Em 2025, a ação se expandiu e também beneficiará as crianças atendidas pelo CCInter do Jardim Itapuã, espalhando alegria e esperança neste fim de ano.
Parcerias que fortalecem
O Prêmio Exxcelência Brasil é um projeto AdDora Assessoria e Eventos, com parceria da Engenho da Notícia e apoio cultural do Jornal de Piracicaba.
A produção contou ainda com o apoio especial de Amanda Oliver Doces Gourmet, Aline Aragon Fotografias, Bolo da Madre, Giga Led, Icy Gelatos, Life Sucos e Manu Remp – Foto e Filmagem.
Exxcelência que inspira e transforma
Mais do que uma cerimônia de premiação, o Prêmio Exxcelência Brasil é um movimento que inspira boas práticas, fomenta o empreendedorismo ético e valoriza histórias reais de dedicação.
Em tempos de mudanças e desafios, o evento prova que quem trabalha com seriedade e propósito deixa marcas — e não apenas resultados.
Piracicaba mais uma vez brilhou. E a AdDora Comunicação mostrou que excelência, quando feita com amor e verdade, se transforma em legado.