Notas de falecimentos | 16/10/2025

Sr. Davi Jose Da Silva
Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 66 anos de idade e casado com a Sra. Maria Nilda Leite da Silva. Era filho do Sr. Jose Augusto da Silva e da Sra. Rosa Maria da Silva. Deixa os filhos: Giliarde Leite da Silva, casado com Vania Sanches Nunes da Silva, e Gislaine Leite da Silva Clemente, casada com Clayton Benedito Clemente. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Fatima do Espírito Santo Pereira da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Antonio Candido Pereira e da Sra. Maria Josefa do Espírito Santo, era casada com o Sr. Valdeci Guilherme da Silva; deixa os filhos: Renato Pereira da Silva; Regiane Pereira da Silva Mattos, casada com o Sr. Marcelo Marcos Mattos; Rangel Pereira da Silva e Regis Pereira da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Parque Limeira, na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gerson Shiraga
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Harutaro Shiraga e da Sra. Sadakio Shiraga, era casado com a Sra. Alice Shiraga; deixa as filhas: Marcia Regina Martorini, casada com o Sr. Jose Roberto Martorini e Dra. Elisabete Cristina Shiraga, casada com o Dr. Irineu Rasera Junior. Deixa os netos: Fernando, Thiago, Carol, Karina, Matheus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Irineu Barboza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Alonso Barboza e da Sra. Antonia Thomazini, era casado com a Sra. Maria Jose Patreze Barboza; deixa os filhos: Vanderlei Jose Barboza e Irineu Barboza Junior, casado com a Sra. Fabiana de Andrade Alves Barboza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcelo Frutuoso Da Costa
Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Priscila Barboza Soares. Era filho do Sr. José Roberto da Costa, falecido, e da Sra. Vera Lucia Frutuoso da Costa. Deixa o filho: Pedro Augusto. Foi seu filho: Gustavo, falecido. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição- Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Leite
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Jose Luiz Leite e da Sra. Durvalina Dias, era viúva do Sr. Plinio Francisco Santos; deixa os filhos: Plinio Francisco dos Santos Filho, casado com a Sra. Sonia dos Santos, Sergio Jose dos Santos, falecido, deixando viúva a Sra. Dirce Aparecida Garcia dos Santos; Sonia Maria dos Santos de Oliveira, viúva do Sr. Celso Aparecido de Oliveira; Nilson Carlos Santos, casado com a Sra. Silvana Vitalino Santos; Celio Francisco dos Santos, casado com a Sra. Tania Aparecida Scremin dos Santos; Sirlei Cristina dos Santos, viúva do Sr. Vanio Pereira; Sandra Maria dos Santos e Sandro Francisco dos Santos, casado com a Sra. Rosangela Mendonça dos Santos. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli de Fatima Pedroso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Noé Silveira Pedroso e da Sra. Maria de Jesuz Ramos Pedroso. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oitolino Romanini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Antonio Romanini e da Sra. Veronica Perin, era casado com a Sra. Eurides Benedita Aversa Romanini; deixa os filhos: Valdir Jose Romanini, falecido; Odair Antonio Romanini, falecido, deixando viúva a Sra. Joana D´Arc Romanini; Almir Rinaldo Romanini, casado com a Sra. Marina Berto Romanini; Maria Cristina Romanini Cristofolletti, casada com o Sr. Marcos Antonio Cristofolletti e Ademir Roberto Romanini. Deixa netos, netas, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.