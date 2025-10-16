Notas de falecimentos | 16/10/2025

Sr. Davi Jose Da Silva

Faleceu dia 15/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 66 anos de idade e casado com a Sra. Maria Nilda Leite da Silva. Era filho do Sr. Jose Augusto da Silva e da Sra. Rosa Maria da Silva. Deixa os filhos: Giliarde Leite da Silva, casado com Vania Sanches Nunes da Silva, e Gislaine Leite da Silva Clemente, casada com Clayton Benedito Clemente. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Fatima do Espírito Santo Pereira da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Antonio Candido Pereira e da Sra. Maria Josefa do Espírito Santo, era casada com o Sr. Valdeci Guilherme da Silva; deixa os filhos: Renato Pereira da Silva; Regiane Pereira da Silva Mattos, casada com o Sr. Marcelo Marcos Mattos; Rangel Pereira da Silva e Regis Pereira da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Parque Limeira, na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Gerson Shiraga

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Harutaro Shiraga e da Sra. Sadakio Shiraga, era casado com a Sra. Alice Shiraga; deixa as filhas: Marcia Regina Martorini, casada com o Sr. Jose Roberto Martorini e Dra. Elisabete Cristina Shiraga, casada com o Dr. Irineu Rasera Junior. Deixa os netos: Fernando, Thiago, Carol, Karina, Matheus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.