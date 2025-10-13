Notas de falecimentos | 14/10/2025

Sra. Alice de Morais Gibin
Faleceu dia 11/10/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Pedro de Morais e da Sra. Salvelinda Freitas de Morais, era casada com o Sr. Orlando Gibin; deixa os filhos: Célia Pires de Arruda Moreno, casada com o Sr. Roberto Moreno; Silvia Arruda de Andrade, casada com o Sr. Lafaete Cesar de Andrade; José Carlos de Arruda, casado com a Sra. Janaina da Silva Arruda e Hilário Pires de Arruda, falecido, deixando viúva a Sra. Elisabeth Oliveira Arruda. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cicera da Silva Queiroz Rocha
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Otavio Cirico de Queiroz e da Sra. Margarida Marcelina da Silva Queiroz, era casada com o Sr. Jair Rocha; deixa os filhos: Carina Rocha de Souza, casada com o Sr. Marciano Gomes de Souza; Catia Rocha dos Santos, casada com o Sr. Adriano Francisco dos Santos e Marcos Paulo Rocha, casado com a Sra. Daiane Cristina Rocha. Deixa os netos: Gabriele; Ana Julia; Caroline; Gabriel; Larissa e Lucas. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem Clara Stetz Fessel
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 22 anos de idade. Era filha do Sr. João Pedro Fessel e da Sra. Hellen Stetz. Deixa filha: Aurora Stetz Cardoso, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 17:00hs no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Creusa Aparecida Fortunato Machi
Faleceu dia 12/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Luiz Fernando Machi. Era filha do Sr. Antonio Fortunato e da Sra. Margarida Duarte Fortunato, falecidos. Deixa os filhos: Janaina Alexandra Machi casada com Jonatas Raimundo Severino, Lucimara Fernanada Machi, Adan Fernando Macchi casado com Naiara Graziele Gomes da Silva Machi, Luiz Antonio Machi casado com Aline de Marque Machi, Marcio Rodrigo Machi e Cleber Alan Machi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Elio Leite
Faleceu dia 11/10/2025, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Francisco Leite e da Sra. Josefa Ramos Leite, era casado com a Sra. Olga Aparecida Martins dos Santos Leite; deixa os filhos: Mariana Martins Leite e Caio Martins Leite. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 15h00 às 15h30 no salão Nobre do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Geralda Quintino da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Antonio Fagundes de Oliveira e da Sra. Benedicta dos Santos Oliveira, era viúva do Sr. João Quintino da Silva; deixa os filhos: Marcia da Silva Moreira, casada com o Sr. Odair José Moreira; Marcelo Quintino da Silva, casado com a Sra. Elisabeth Cipriani Quintino da Silva e Manoel Quintino da Silva, casado com a Sra. Marilda da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ignez Barbieri Barrichello
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. João Barbieri e da Sra. Carmen Spinozzi, era viúva do Sr. Florindo Jesus Barrichello; deixa os filhos: Dra. Cleide Barrichello Clemente, casada com o Dr. Djalma Clemente da Silva e Dr. Claudemir Barrichello. Deixando os netos: Dra. Carolina Barrichello Clemente Tonolli, casada com o Dr. Gustavo Tonolli; Matheus Barrichello Clemente e Dr. Guilherme Pacheco Barrichello e o bisneto: Enrico Tonolli. Deixando também demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Arquiteto: João Henrique Vieira de Oliveira
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Sofia Cruz Lima Milani Oliveira. Era filho do Sr. Waldecy José de Oliveira e da Sra. Diozette Maria Vieira de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Vitor Milani Oliveira, Júlia Milani Oliveira. Deixa irmãos, cunhados, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Valdenir Oliveira Da Silva
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba aos 63 anos de idade. Era filho do Sr. Jose Barroso de Oliveira e da Sra. Maria Madalena da Silva. Deixa as filhas: Mayane Critina da Conceição Silva e Mayara Cristian da Conceição Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuário do Velorio Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Ferraz de Aguiar
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Ignes Ferraz. Era filho do Sr. Joaquim Felicio de Aguiar e da Sra. Liberalima Ferraz da Silva, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2025 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Lar dos Velhinhos – Piracicaba / SP, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Carlos Barros da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, 67 anos, filho dos finados Sr. Mario Alves da Silva e da Sra. Maria da Conceição Barros da Silva, era casado com a Sra. Eloisa Aparecida Usberti da Silva; deixa os filhos: Luiz Eduardo da Silva; Christiane Aparecida da Silva, casada com o Sr. Osmair Pereira Ramos; Eveline Celize da Silva e Edilaine Cristina da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida de Oliveira Diniz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Adão José de Oliveira e da Sra. Maria Moreira, era casada com o Sr. Roque Diniz; deixa os filhos: Marcos Fernando Diniz e Camila Roberta Diniz Franchini, casada com o Sr. Flavio Cela Franchini. Deixa a neta Vitória, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria dos Santos Simão
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Euclides José dos Santos e da Sra. Regina Bezerra da Silva, era casada com o Sr. Elias de Jesus Simão; deixa os filhos: Edineia dos Santos de Souza, casado com o Sr. Antonio Francisco Ferreira de Souza; Moises Charles Simão, casado com a Sra. Érica Belisario Alves de Souza Simão; Eliezer Sharles dos Santos Simão, casado com a Sra. Edileuza Ferreira de Souza e Elienai dos Santos Souza, casada com o Sr. Mario de Souza Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marilsa Silva dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Paulo Jose Silva e da Sra. Josefa Maria de Jesus, era viúva do Sr. Luiz dos Santos; deixa os filhos: Maria Luiza dos Santos Ramos, viúva do Sr. Marcos Cesar de Jesus Ramos; Maria Ines dos Santos Carvalho, casada com o Sr. Rodrigo Pereira Carvalho; Julio Luiz dos Santos, casado com a Sra. Janice; Debora Rosangela dos Santos; Ana Paula dos Santos e Wilson Luiz dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mario Cidir Torina
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba aos 67 anos de idade. Era filho do Sr. Mario Torina e da Sra. Tereza Dilenardo Torina, falecidos. Deixa o filho: Mario Bortoleto Torina. Deixa 1 neto, irmãos, cunhados, sobrinhos familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2025 as 09:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menino – Miguel Henrique Pinho
Faleceu dia 12/10/2025 na cidade de Piracicaba e era filho do Sr. Lucas Pinho Silva e da Sra. Ana Flavia Ferreira Amaral. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 10:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Onofre Pereira Munhoes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. João Pereira Munhoes e da Sra. Florinda Antonia Munhoes, era casado com a Sra. Conceição Augusta dos Santos Munhoes; deixa os filhos: Jose Pereira Munhoes, casado com a Sra. Ana Maria Munhoes; Jair Pereira Munhoes, casado com a Sra. Aparecida Velerio do Prado Munhoes; Idalina Augusta dos Santos Munhoz Oliveira, casada com o Sr. Noel Martins de Oliveira; Rosalina Aparecida Munhoz; Estevam Donizete Munhoz; Terezinha de Fatima Munhoz; Carolina Aparecida Munhoz Moretti, casada com o Sr. Evandro Moretti e João dos Santos Munhoz, falecido. Deixando netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oswaldo da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Carlos da Silva e da Sra. Izaura da Silva, era viúvo da Sra. Maria Jose Fernandes da Silva; deixa os filhos: Carlos Manoel da Silva, casado com a Sra. Aparecida de Fatima C. da Silva; Oswaldo da Silva Filho, casado com a Sra. Rosalina da Silva; Edijalmo da Silva, casado com a Sra. Renata Assunta de Castro e Eliana Celia da Silva Galvão, casada com o Sr. Valter Galvão. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Vaz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho da Sra. Maria Lucia, falecida, era casado com a Sra. Teresinha Frias Vaz; deixa os filhos: Maria Aparecida Vaz Garcia, casada com o Sr. Thiago Gaspareto Garcia; Anderson Antonio Aparecido Vaz, casado com a Sra. Jeovana Franchi Argentato Vaz e Everton Aparecido Vaz, casado com a Sra. Licia Duarte Vaz. Deixa os netos: Murilo Vaz; Damaris Argentato Vaz; Pedro Duarte Vaz e Maria Eduarda Duarte Vaz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Samuel Schievano Groppo
Faleceu dia 12/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 35 anos de idade e era filho do Sr. Sergio Luiz Groppo e da Sra. Rosa Schievano Groppo. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Tcharlis Felipe Ganone
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 36 anos, filho do Sr. Orlando Aparecido Ganone e da Sra. Cilene de Cassia Bugno Ganone. Deixa o filho Henrique Ganone, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia Puerta Pistoni
Faleceu dia 13/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúvo da Sr. Orelho Pistoni. Era filha do Sr. Luiz Puerta Rubio da Sra. Aurora Capello Puerta, falecidos. Deixa os filhos: Aldara Pistoni, Adriana Aparecida Pistoni casada com Damares Souza Gomes e Fernando Pistoni casado com Cintia Pereira Pistoni. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 13/10/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala - Diamante a partir das 08:00hs até as 16:30hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.