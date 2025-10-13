Notas de falecimentos | 14/10/2025

Sra. Alice de Morais Gibin

Faleceu dia 11/10/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Pedro de Morais e da Sra. Salvelinda Freitas de Morais, era casada com o Sr. Orlando Gibin; deixa os filhos: Célia Pires de Arruda Moreno, casada com o Sr. Roberto Moreno; Silvia Arruda de Andrade, casada com o Sr. Lafaete Cesar de Andrade; José Carlos de Arruda, casado com a Sra. Janaina da Silva Arruda e Hilário Pires de Arruda, falecido, deixando viúva a Sra. Elisabeth Oliveira Arruda. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cicera da Silva Queiroz Rocha

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Otavio Cirico de Queiroz e da Sra. Margarida Marcelina da Silva Queiroz, era casada com o Sr. Jair Rocha; deixa os filhos: Carina Rocha de Souza, casada com o Sr. Marciano Gomes de Souza; Catia Rocha dos Santos, casada com o Sr. Adriano Francisco dos Santos e Marcos Paulo Rocha, casado com a Sra. Daiane Cristina Rocha. Deixa os netos: Gabriele; Ana Julia; Caroline; Gabriel; Larissa e Lucas. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem Clara Stetz Fessel

Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 22 anos de idade. Era filha do Sr. João Pedro Fessel e da Sra. Hellen Stetz. Deixa filha: Aurora Stetz Cardoso, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2025 as 17:00hs no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.