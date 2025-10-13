Pix automático começa hoje (13); entenda as mudanças

O Pix Automático permite que a empresa receba de clientes de diferentes instituições financeiras, necessitando contratar o serviço com apenas um banco. No débito automático convencional, a empresa precisava estabelecer convênios individuais com cada banco para cada cliente, o que resultava em um processo mais complexo.

Custos para empresas

As instituições financeiras podem impor custos às empresas pela oferta do Pix Automático, mas não aos clientes. A expectativa é que, devido à concorrência entre os bancos, esses custos sejam inferiores aos do débito automático ou até mesmo inexistentes.

Configuração por parte dos clientes

A configuração do Pix Automático ocorre após a empresa enviar a solicitação de autorização de cobrança, que é exibida no aplicativo bancário do cliente. O cliente pode aceitar ou rejeitar e tem a opção de estabelecer parâmetros, como um valor máximo para o pagamento ou a permissão para uso do limite de cheque especial. A autorização pode ser dada também via QR Code ou por meio do site ou aplicativo da empresa.