Notas de falecimentos - 12/10/2025

Tec. Contabilidade: Sr. Antonio Carlos Gomes da Cruz (Bolão)

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Julio Gomes da Cruz e da Sra. Nely Flaminio da Cruz, era casado com a Sra. Sonia Maria Bovi da Cruz; deixa as filhas: Roberta Gomes da Cruz; Fernanda Gomes da Cruz Fernandes, casada com o Sr. Cesar Augusto Fernandes e Karla Gomes da Cruz Franchi, casada com o Sr. Claudio Alexandre Franchi. Deixa os netos Vinicios Eduardo Ribeiro; Helena Franchi; Laura Franchi a bisneta Alice Almeida Ribeiro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Roberto de Almeida

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho da Sra. Tacyley de Almeida, falecida, era casado com a Sra. Sonia Maria da Silva. Deixa os filhos: Luan Sone Silva de Almeida e Lucas Carlos Silva de Almeida. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Deolinda granzotto

Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos anos 65 de idade e era filha do Sr. Emilio Granzotto e da Sra. Sofia Dechen, falecidos. Deixa a irmã Terezinha Granzotto, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/10/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.