Notas de falecimentos - 12/10/2025

Tec. Contabilidade: Sr. Antonio Carlos Gomes da Cruz (Bolão)
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Julio Gomes da Cruz e da Sra. Nely Flaminio da Cruz, era casado com a Sra. Sonia Maria Bovi da Cruz; deixa as filhas: Roberta Gomes da Cruz; Fernanda Gomes da Cruz Fernandes, casada com o Sr. Cesar Augusto Fernandes e Karla Gomes da Cruz Franchi, casada com o Sr. Claudio Alexandre Franchi. Deixa os netos Vinicios Eduardo Ribeiro; Helena Franchi; Laura Franchi a bisneta Alice Almeida Ribeiro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Roberto de Almeida
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho da Sra. Tacyley de Almeida, falecida, era casado com a Sra. Sonia Maria da Silva. Deixa os filhos: Luan Sone Silva de Almeida e Lucas Carlos Silva de Almeida. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Deolinda granzotto
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos anos 65 de idade e era filha do Sr. Emilio Granzotto e da Sra. Sofia Dechen, falecidos. Deixa a irmã Terezinha Granzotto, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/10/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Enedina muniz cardoso
Faleceu dia 11/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos anos 88 de idade e era viúva do Sr. Alcides Cardoso. Era filha do Sr. João Borge Muniz e da Sra. Antonia Severa de Guia, falecidos. Deixa os filhos: Alcides Muniz Cardoso, Elisete Muniz Cardoso e Antonio Jose Muniz Cardoso (já falecido). Deixa netas, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Maria Caixeta
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. José Roque Caixeta e da Sra. Maria da Conceição Caixeta, era casado com a Sra. Divida de Carvalho Caixeta; deixa os filhos: José Ricardo Caixeta, casado com a Sra. Dangliane Andrade Caixeta; Cristiane Caixeta e Gisele de Carvalho Caixeta. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos.
O velório ocorreu ontem das 09h00 às 13h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marcia regina dos santos
Faleceu dia 10/10/2025 na cidade de Sorocaba, aos anos 55 de idade e era casada com o Sr. Damião Carlos dos Santos. Era filha do Sr. Francisco Edilson dos Santos, falecido, e da Sra. Joanita Silva dos Santos. Deixa os filhos: Ephrain Augusto dos Santos casado com Isabele Aruquejada e Yasmim Samara dos Santos.Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marlete Pereira Jardim Barbosa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. José Pereira Jardim e da Sra. Emilia Rodrigues Caldeira, era casada com o Sr. Ronaldo Soares Barbosa; deixa os filhos: Cristiana Jardim Barbosa; Luciana Jardim Barbosa; Eliana Jardim Barbosa e Tiago Jardim Barbosa, casado com a Sra. Ariele de Jesus Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Nunes de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho do Sr. Narciso Nunes de Souza e da Sra. Sebastiana Ramos de Souza, era casado com a Sra. Valeriana Caldeira Nunes; deixa os filhos: Adila Chelen Nunes Carmo, casada com o Sr. Haroldo Bezerra Carmo; Elder Diego Caldeira Nunes, casado com a Sra. Francine Prado Nunes e Everton Caldeira Nunes, casado com Daiane Fonseca Ribeiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Tereza Santo Nicola da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. José Santo Nicola e da Sra. Teodora de Sousa, era viúva do Sr. Domingos Dias da Silva Junior; deixa os filhos: Suzeli; Sidney; Silmara; Fabiano; Edson; Silvia; Silvio, falecido; Marcos, falecido; Maria Angelica, falecida; Raquel, falecida e Sérgio, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.