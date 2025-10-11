Chuva derruba energia e deixa bairros sem água em Piracicaba

Entre as regiões mais afetadas estão Distrito Uninorte, Reserva do Engenho, Cecap, Taquaral, São Francisco, Colinas, Vila Rezende, Santa Terezinha, Santa Rosa, Parque Piracicaba (Balbo), Jardim Sônia, Lago Azul, Gran Park, Boa Esperança e Santa Olímpia. Áreas como Ibitiruna estão recebendo água por caminhões-pipa enquanto os reservatórios se reconstituem.

A forte chuva da tarde desta sexta-feira (10) provocou queda de energia e interrompeu o tratamento em estações do Semae, deixando parte de Piracicaba com abastecimento prejudicado. Segundo a autarquia, as estações foram normalizadas, mas a recuperação da água nas redes será gradual — e bairros mais distantes podem seguir com problemas pontuais.

O Semae alerta que, após a chuva, a qualidade da água dos rios Piracicaba e Corumbataí ficou muito abaixo do ideal para tratamento. Por isso, as vazões nas estações de tratamento Capim Fino e Luiz de Queiroz foram reduzidas temporariamente até a melhora dos mananciais — medida que atrasa a normalização total do sistema.

A previsão da autarquia é que o abastecimento comece a se normalizar a partir da noite de domingo (12/10), mas isso depende da evolução da qualidade da água e do consumo das redes. Enquanto isso, moradores são orientados a economizar: priorize consumo para necessidades básicas, evite lavar calçadas e carros e use a água reservada com parcimônia para manter o abastecimento interno.

Para acompanhar em tempo real as áreas ainda afetadas e possíveis manutenções programadas ou emergenciais, consulte a página “Situação do Abastecimento” no site do Semae Piracicaba ou os canais oficiais da Prefeitura.