Mulher se joga no chão para salvar celular, mas tem carro roubado

VÍDEO: Mulher se joga no chão para salvar celular em assalto, mas perde carro e carteira
Uma mulher usou de improviso e sangue-frio para escapar de um assalto na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (9).
O caso ocorreu em Parelheiros, quando ela saía do carro após deixar a mãe em um hospital da região e foi surpreendida por dois homens armados.
De acordo com o relato da vítima, os criminosos exigiram que ela entregasse as chaves do veículo e o celular. Ela obedeceu parcialmente — entregou as chaves, mas hesitou em passar o telefone. Foi então que decidiu usar uma tática inusitada: se jogou no chão e começou a fingir um surto, gritando e se debatendo.
A reação inesperada confundiu os assaltantes, que, assustados com a cena, acabaram fugindo levando apenas o carro.
Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. O caso foi registrado na delegacia da região, e a Polícia Civil investiga a ação da dupla, que ainda não foi localizada.
Moradores próximos ao hospital relataram que furtos e assaltos na área têm sido constantes, especialmente em horários de menor movimento. A atitude da vítima, embora desesperada, acabou salvando não apenas seu celular — mas, possivelmente, sua própria vida.