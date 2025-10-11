Mulher se joga no chão para salvar celular, mas tem carro roubado

Uma mulher usou de improviso e sangue-frio para escapar de um assalto na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (9).

VÍDEO: Mulher se joga no chão para salvar celular em assalto, mas perde carro e carteira

O caso ocorreu em Parelheiros, quando ela saía do carro após deixar a mãe em um hospital da região e foi surpreendida por dois homens armados.

De acordo com o relato da vítima, os criminosos exigiram que ela entregasse as chaves do veículo e o celular. Ela obedeceu parcialmente — entregou as chaves, mas hesitou em passar o telefone. Foi então que decidiu usar uma tática inusitada: se jogou no chão e começou a fingir um surto, gritando e se debatendo.

A reação inesperada confundiu os assaltantes, que, assustados com a cena, acabaram fugindo levando apenas o carro.