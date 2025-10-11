Desaparecimento de marido no Engenho era só celular sem bateria

Um caso digno de novela movimentou Piracicaba no início desta semana. O que parecia ser um desaparecimento misterioso no conhecido e movimentado Engenho Central acabou virando uma história tão inacreditável quanto divertida: o marido “sumido” estava apenas sem celular… e foi embora a pé pra casa.
Tudo começou quando um casal participava de um evento no local. Ao final da noite, a esposa foi buscar o carro e, quando voltou, o marido tinha simplesmente evaporado. Sem conseguir contato e com o celular dele fora de área, ela entrou em desespero, pensando até em uma queda no rio Piracicaba. Aflita, procurou ajuda, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Em poucos minutos, as equipes começaram as buscas. A tensão tomou conta: vasculharam as margens do Rio Piracicaba, áreas de mata e até locais de acesso restrito do Engenho. A história correu rápido pelas redes, e muita gente já temia o pior.
Mas o final foi bem diferente do que todo mundo imaginava. O homem, tranquilo da vida, estava a caminho de casa — caminhando sozinho pela cidade. Sem bateria no celular e achando que a esposa já havia ido embora, ele decidiu fazer o mesmo.
De acordo com as informações, o reencontro teve lágrimas, alívio e uma boa dose de constrangimento. O suposto “desaparecido” se tornou uma lição e os bombeiros ganharam uma história curiosa pra contar. Piracicaba ganhou um caso que virou piada.
Nas redes, o episódio rendeu comentários bem-humorados:“Primeiro desaparecimento resolvido com um carregador de celular”, brincou um internauta.“Se fosse comigo, eu ainda teria que dormir no sofá”, comentou outro.
Apesar da confusão, tudo terminou bem. Ninguém se feriu, mas ficou o aprendizado: às vezes, o maior mistério da noite é só uma bateria descarregada.