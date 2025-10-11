Desaparecimento de marido no Engenho era só celular sem bateria

Um caso digno de novela movimentou Piracicaba no início desta semana. O que parecia ser um desaparecimento misterioso no conhecido e movimentado Engenho Central acabou virando uma história tão inacreditável quanto divertida: o marido “sumido” estava apenas sem celular… e foi embora a pé pra casa.

Tudo começou quando um casal participava de um evento no local. Ao final da noite, a esposa foi buscar o carro e, quando voltou, o marido tinha simplesmente evaporado. Sem conseguir contato e com o celular dele fora de área, ela entrou em desespero, pensando até em uma queda no rio Piracicaba. Aflita, procurou ajuda, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.