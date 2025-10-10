VÍDEO: Colisão durante temporal faz caminhão tombar na pista

Uma violenta colisão entre dois caminhões provocou o tombamento de um dos veículos em meio ao forte temporal que atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia Fausto Santomauro (SP-127).

De acordo com as informações, a pista estava escorregadia e com baixa visibilidade no momento do acidente. O impacto foi tão intenso que um dos caminhões acabou virando sobre a pista de rolamento, ficando atravessado próximo ao canteiro central, bloqueando parte da via que liga Piracicaba a Limeira.