10 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

VÍDEO: Colisão durante temporal faz caminhão tombar na pista

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Com o forte impacto, um dos caminhões tombou na pista de rolamento.
Com o forte impacto, um dos caminhões tombou na pista de rolamento.

 Uma violenta colisão entre dois caminhões provocou o tombamento de um dos veículos em meio ao forte temporal que atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia Fausto Santomauro (SP-127).

VEJA MAIS

De acordo com as informações, a pista estava escorregadia e com baixa visibilidade no momento do acidente. O impacto foi tão intenso que um dos caminhões acabou virando sobre a pista de rolamento, ficando atravessado próximo ao canteiro central, bloqueando parte da via que liga Piracicaba a Limeira.

Apesar da brutalidade da colisão, ninguém ficou gravemente ferido, mas o susto foi grande e o trânsito ficou caótico e perigoso no trecho.

Equipes de resgate, policiais rodoviários e funcionários da concessionária responsável foram rapidamente acionados e atuaram sob forte chuva para controlar o tráfego e evitar novos acidentes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários