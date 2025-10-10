Ginásio da Pauliceia é saqueado e fica às escuras em Piracicaba

O Ginásio Poliesportivo Alfredo de Almeida Leite, no bairro Paulicéia, virou alvo de criminosos e está sendo destruído aos poucos, como ocoreeu nesta semana. Fios e cabos de energia foram furtados, e o espaço — que recebe mais de 300 atletas por dia — agora sofre com apagões, vandalismo e insegurança.
O local, orgulho da comunidade, está com quadra semiapagada, vestiários às escuras e campo de areia e pista de skate inutilizados. Além disso, vândalos arrebentaram o alambrado de proteção da Rua Virgílio Furlan, deixando o ginásio exposto e vulnerável.
“Infelizmente, esse vandalismo tem comprometido o funcionamento do espaço. Estamos com iluminação parcial e áreas externas apagadas”, lamentou o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro.
Em resposta, a Guarda Civil Metropolitana promete reforçar o patrulhamento, enquanto a Secretaria de Obras já iniciou reparos emergenciais para devolver a energia e segurança ao ginásio.
A população, revoltada, cobra mais ação e vigilância. “Não dá pra treinar no escuro. É triste ver um espaço do povo sendo destruído assim”, desabafou um morador da região.