Ginásio da Pauliceia é saqueado e fica às escuras em Piracicaba

O Ginásio Poliesportivo Alfredo de Almeida Leite, no bairro Paulicéia, virou alvo de criminosos e está sendo destruído aos poucos, como ocoreeu nesta semana. Fios e cabos de energia foram furtados, e o espaço — que recebe mais de 300 atletas por dia — agora sofre com apagões, vandalismo e insegurança.

O local, orgulho da comunidade, está com quadra semiapagada, vestiários às escuras e campo de areia e pista de skate inutilizados. Além disso, vândalos arrebentaram o alambrado de proteção da Rua Virgílio Furlan, deixando o ginásio exposto e vulnerável.