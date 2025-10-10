Notas de falecimentos | 11/10/2025

Sr. Angelo Santo Nasato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Julio Nasato e da Sra. Elisa Coletti, era casado com a Sra. Maria Amabile Guassi Nasato; deixa os filhos: Angela Maria Nasato Ferreira, casada com o Sr. Aparecido da Silva Ferreira; Silvia Teresinha Nasato de Oliveira, casada com o Sr. Jose Marques de Oliveira e Sergio Arnaldo Nasato, casado com a Sra. Elza de Fatima Schiavinatto Nasato. Deixa os netos: Rafaela Dechen Nasato; Victor Nasato Marques de Oliveira e Luciana Gabriela Nasato Ferreira de Queiroz. Deixa também o bisneto Giovane, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Rubens Feliciano
Faleceu dia 10/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 70 de idade. Era filho do Sr. Pedro Feliciano, falecido, e da Sra. Emmadir Joanna Franzol Feliciano. Deixa os filhos: Thais Varella Avance Feliciano, Thalita Barella Avance Feliano, Rubens Ramon Varella Avance Feliciano e Antonio Marcos Feliciano. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cecilia Emilia Gomes Feliciano
Faleceu dia 10/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 88 de idade e era viúvao do Sr. Luiz Feliciano. Era filha do Sr. Antonio Emilio Gomes e da Sra. Francisca Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Aparecida Feliciano Stocco viúva de Luis Antonio Stocco; Luis Carlos Feliciano casado com Cirlene Aparecida Rozatti Feliciano; Silvia Marli Feliciano Romero Chiodi casada com Marcos Francisco Romero Chiodi; Elair Silmara Feliciano. Deixa 05 netos, 03 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Ignez Pinke
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Anthenor Pinke e da Sra. Emilia Souza Pinke, era viúva do Sr. Antenor Dissordi; deixa os filhos: Angela Maria Dissordi; Ivete Dissordi Pianelli, casada com o Sr. Jose Helio Pianelli e Pedro Luiz Dissordi, falecido, deixando viúva a Sra. Cleusa Penalva de Faria Dissordi. Deixa os netos: Claudia Faria Dissordi; Marina Faria Dissordi; Guilherme Faria Dissordi; Eloa Camila Pianelli e Jose Helio Pianelli Junior. Deixa também bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valtenir Rosseto Pulz
Faleceu dia 09/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 83 de idade e era viúvo da Sra. Neusa Maria Gardin Pulz. Era filho do Sr. Irineu Pulz e da Sra. Mercedes Rosseto Pulz, falecidos. Deixa os filhos: Lilian Cristine Pulz dos Santos casada com Helio Aroldo dos Santos; Valtenir Pulz. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.