Notas de falecimentos | 11/10/2025

Sr. Angelo Santo Nasato

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Julio Nasato e da Sra. Elisa Coletti, era casado com a Sra. Maria Amabile Guassi Nasato; deixa os filhos: Angela Maria Nasato Ferreira, casada com o Sr. Aparecido da Silva Ferreira; Silvia Teresinha Nasato de Oliveira, casada com o Sr. Jose Marques de Oliveira e Sergio Arnaldo Nasato, casado com a Sra. Elza de Fatima Schiavinatto Nasato. Deixa os netos: Rafaela Dechen Nasato; Victor Nasato Marques de Oliveira e Luciana Gabriela Nasato Ferreira de Queiroz. Deixa também o bisneto Giovane, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Rubens Feliciano

Faleceu dia 10/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 70 de idade. Era filho do Sr. Pedro Feliciano, falecido, e da Sra. Emmadir Joanna Franzol Feliciano. Deixa os filhos: Thais Varella Avance Feliciano, Thalita Barella Avance Feliano, Rubens Ramon Varella Avance Feliciano e Antonio Marcos Feliciano. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Cecilia Emilia Gomes Feliciano

Faleceu dia 10/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 88 de idade e era viúvao do Sr. Luiz Feliciano. Era filha do Sr. Antonio Emilio Gomes e da Sra. Francisca Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Aparecida Feliciano Stocco viúva de Luis Antonio Stocco; Luis Carlos Feliciano casado com Cirlene Aparecida Rozatti Feliciano; Silvia Marli Feliciano Romero Chiodi casada com Marcos Francisco Romero Chiodi; Elair Silmara Feliciano. Deixa 05 netos, 03 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.