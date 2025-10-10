Comunidade de notícias permite informação ao leitor em tempo real

O Jornal de Piracicaba mantém uma ampla Comunidade de Notícias no WhatsApp, que reúne milhares de leitores interessados em receber informações em tempo real sobre o que acontece na cidade e na região. O canal consolida-se como uma das formas mais diretas e eficazes de distribuição de conteúdo jornalístico local, acompanhando a tendência de consumo rápido e personalizado de notícias.
Na Comunidade, os participantes recebem diariamente os principais destaques de política, economia, cultura, esportes e serviços, com atualização constante e linguagem objetiva.
O serviço, gratuito, vem ampliando o alcance do jornal e reforçando seu compromisso com a informação de qualidade e o acesso facilitado ao noticiário.
Para aderir à Comunidade, o leitor pode seguir um dos caminhos abaixo:
- Acessar diretamente pelo link disponibilizado clicando aqui;
- Entrar pelos links localizados ao final de cada matéria publicada no Portal JP1;
- Selecionar a opção “Acessar grupo” na mensagem exibida ao abrir o link no WhatsApp.
Com a iniciativa, o Jornal de Piracicaba reforça seu papel de serviço público de informação, aproximando ainda mais o leitor das notícias que impactam o dia a dia da cidade.