10 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
NOTÍCIAS O DIA TODO

Comunidade de notícias permite informação ao leitor em tempo real

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O Jornal de Piracicaba mantém uma ampla Comunidade de Notícias no WhatsApp, que reúne milhares de leitores interessados em receber informações em tempo real sobre o que acontece na cidade e na região. O canal consolida-se como uma das formas mais diretas e eficazes de distribuição de conteúdo jornalístico local, acompanhando a tendência de consumo rápido e personalizado de notícias.

Na Comunidade, os participantes recebem diariamente os principais destaques de política, economia, cultura, esportes e serviços, com atualização constante e linguagem objetiva.

O serviço, gratuito, vem ampliando o alcance do jornal e reforçando seu compromisso com a informação de qualidade e o acesso facilitado ao noticiário.

Para aderir à Comunidade, o leitor pode seguir um dos caminhos abaixo:

  • Acessar diretamente pelo link disponibilizado clicando aqui;
  • Entrar pelos links localizados ao final de cada matéria publicada no Portal JP1;
  • Selecionar a opção “Acessar grupo” na mensagem exibida ao abrir o link no WhatsApp.

Com a iniciativa, o Jornal de Piracicaba reforça seu papel de serviço público de informação, aproximando ainda mais o leitor das notícias que impactam o dia a dia da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários