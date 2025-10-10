Comunidade de notícias permite informação ao leitor em tempo real

O Jornal de Piracicaba mantém uma ampla Comunidade de Notícias no WhatsApp, que reúne milhares de leitores interessados em receber informações em tempo real sobre o que acontece na cidade e na região. O canal consolida-se como uma das formas mais diretas e eficazes de distribuição de conteúdo jornalístico local, acompanhando a tendência de consumo rápido e personalizado de notícias.

Na Comunidade, os participantes recebem diariamente os principais destaques de política, economia, cultura, esportes e serviços, com atualização constante e linguagem objetiva.

O serviço, gratuito, vem ampliando o alcance do jornal e reforçando seu compromisso com a informação de qualidade e o acesso facilitado ao noticiário.