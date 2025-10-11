11 de outubro de 2025
COPA PAULISTA

Veja a final entre XV x Primavera AO VIVO aqui

Por Bruno Mendes/JP |
Foto: Reprodução/Alexandre Battibugli/XV de Piracicaba
Nhô Quim e Fantasma se enfrentam no jogo da volta da final da Copa Paulista
Nhô Quim e Fantasma se enfrentam no jogo da volta da final da Copa Paulista

XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam neste sábado (11), pelo segundo jogo da grande final da Copa Paulista, no Estádio Barão da Serra Negra, às 18h. A expectativa é de casa cheia, com mais de 16 mil torcedores.

Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto, o Nhô Quim precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória do Alvinegro por um tento, a decisão será nos pênaltis.

A escalação do XV de Piracicaba será: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e Paulo Marcelo.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube Ulisses TV.

