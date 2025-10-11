Veja a final entre XV x Primavera AO VIVO aqui

XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam neste sábado (11), pelo segundo jogo da grande final da Copa Paulista, no Estádio Barão da Serra Negra, às 18h. A expectativa é de casa cheia, com mais de 16 mil torcedores.
Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto, o Nhô Quim precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória do Alvinegro por um tento, a decisão será nos pênaltis.
A escalação do XV de Piracicaba será: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e Paulo Marcelo.
A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube Ulisses TV.