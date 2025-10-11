Veja as 10 melhores escolas de artes marciais em Piracicaba

Piracicaba tem muita tradição nas artes marciais e vem conquistando muitos resultados expressivos em nível nacional e internacional. Quem mora aqui, tem muitas opções para ser aluno de uma dessas academias. Abaixo, listamos 10 das melhores encontradas na cidade.
1 – KARATÊ – Tradicional na cidade, karatê piracicabano conquista muitas medalhas para o Brasil e é referência para muitos atletas nacionais e também de fora. O trabalho de base é feito na academia Sport Way, localizada no bairro Água Branca, sob o comando do professor Diego Spigolon.
Endereço - Rua João Tedesco, 595
Bairro - Água Branca – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 98451-2229
2 – TAEKWONDO – Quem gosta dessa arte marcial, que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos, pode procurar a C.A.R. Dojan Nippon, que faz atualmente um trabalho social com cerca de 400 alunos.
Endereço - Rua Dr. Otavio Martins de Toledo, 166
Bairro – Castelinho – Piracicaba/SP
3- BOXE CHINÊS – O boxe chinês também tem muitos adeptos em Piracicaba, que treinam na academia Kung Fu e Boxe Chinês Garra de Águia Piracicaba 1
Endereço - R. Bom Jesus, 612
Bairo - Alto -Piracicaba/SP
Telefone: (19) 97825-8969
4 - KUNG FU - Shaolin Kung Fu Piracicaba - Em Piracicaba uma das refêrencias no Esporte é o Shaolin Kung Fu
Endereço: R. Treze de Maio, 474 - Centro
Telefone: Telefone: (19) 99519-4437
5 – MUAY THAI – O Ct Inside Muay Thai Lukas Bueno é uma boa opção para os amantes do muay thai na cidade.
Endereço: Rua Antonio Morato do Amaral, 94
Bairro - Água Branca – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 97420-3552
6 – JIU JUTSU – Academia Alliance – Referência no jiu-jitsu na cidade e na região, a academia oferece aulas coletivas e particulares, com turmas de iniciantes, kids, intermediários.
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 266
Bairro – Centro – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 99625-6913
7 - KICKBOXING – A academia On Fight é um Centro de Treinamento de várias artes marciais, com destaque para o kickboxing.
Endereço: Rua José de Andrade Franco, 11
Bairro: Morumbi - Piracicaba/SP
Telefone: (19) 9.8936-4111
8 - CAPOEIRA – O Geacap (Grupo Estilo Acrobático de Capoeira) é um dos mais respeitados grupos desta arte em Piracicaba.
Endereço: Centro Comunitário do Parque 1º de Maio
Bairro: Parque 1º de Maio - Piracicaba/SP
Telefone: (19) 997465150
9 - JUDÔ - Academia Edinho Company Judô - Em Piracicaba uma das refêrencias no Esporte é a academia do Professor Edinho.
Endereço: Rua Cristiano Cleopath, 1839 - Alemães
Telefone: (19) 99706-1641
10 - - BOXE – A Nobre Arte também está bem presente em Piracicaba e uma das academias mais procuradas é a Top Boxe, sob o comando do professor Marlon Pedroso.
Endereços: 1° Rua IBRAIM NOBRE 200 Cecap 2
2° Avenida Roma 575 Parque Orlanda
Telefone: (19) 99705-0869