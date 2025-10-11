11 de outubro de 2025
LUTAS

Veja as 10 melhores escolas de artes marciais em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Arquivo/JP
Piracicaba tem muita tradição nos esportes de luta
Piracicaba tem muita tradição nos esportes de luta

Piracicaba tem muita tradição nas artes marciais e vem conquistando muitos resultados expressivos em nível nacional e internacional. Quem mora aqui, tem muitas opções para ser aluno de uma dessas academias. Abaixo, listamos 10 das melhores encontradas na cidade.

1 – KARATÊ – Tradicional na cidade, karatê piracicabano conquista muitas medalhas para o Brasil e é referência para muitos atletas nacionais e também de fora. O trabalho de base é feito na academia Sport Way, localizada no bairro Água Branca, sob o comando do professor Diego Spigolon.

Endereço - Rua João Tedesco, 595

Bairro - Água Branca – Piracicaba/SP

Telefone: (19) 98451-2229

2 – TAEKWONDO – Quem gosta dessa arte marcial, que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos, pode procurar a C.A.R. Dojan Nippon, que faz atualmente um trabalho social com cerca de 400 alunos.

Endereço - Rua Dr. Otavio Martins de Toledo, 166

Bairro – Castelinho – Piracicaba/SP

 3- BOXE CHINÊS – O boxe chinês também tem muitos adeptos em Piracicaba, que treinam na academia Kung Fu e Boxe Chinês Garra de Águia Piracicaba 1

Endereço -  R. Bom Jesus, 612 

Bairo - Alto -Piracicaba/SP
Telefone:  (19) 97825-8969

4 - KUNG FU - Shaolin Kung Fu Piracicaba - Em Piracicaba uma das refêrencias no Esporte é o Shaolin Kung Fu
Endereço: R. Treze de Maio, 474 - Centro
Telefone: Telefone: (19) 99519-4437

5 – MUAY THAI – O Ct Inside Muay Thai Lukas Bueno é uma boa opção para os amantes do muay thai na cidade.

Endereço: Rua Antonio Morato do Amaral, 94

Bairro - Água Branca – Piracicaba/SP

Telefone: (19) 97420-3552

6 – JIU JUTSU – Academia Alliance – Referência no jiu-jitsu na cidade e na região, a academia oferece aulas coletivas e particulares, com turmas de iniciantes, kids, intermediários.

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 266

Bairro – Centro – Piracicaba/SP

Telefone: (19) 99625-6913

7 - KICKBOXING – A academia On Fight é um Centro de Treinamento de várias artes marciais, com destaque para o kickboxing.

Endereço: Rua José de Andrade Franco, 11

Bairro: Morumbi - Piracicaba/SP

Telefone: (19) 9.8936-4111

8 - CAPOEIRA – O Geacap (Grupo Estilo Acrobático de Capoeira) é um dos mais respeitados grupos desta arte em Piracicaba.

Endereço: Centro Comunitário do Parque 1º de Maio

Bairro:  Parque 1º de Maio - Piracicaba/SP

Telefone: (19) 997465150

9 - JUDÔ - Academia Edinho Company Judô - Em Piracicaba uma das refêrencias no Esporte é a academia do Professor Edinho.

Endereço: Rua Cristiano Cleopath, 1839 - Alemães
Telefone: (19) 99706-1641

10 - - BOXE – A Nobre Arte também está bem presente em Piracicaba e uma das academias mais procuradas é a Top Boxe, sob o comando do professor Marlon Pedroso.

Endereços: 1° Rua IBRAIM NOBRE 200 Cecap 2

2° Avenida Roma 575 Parque Orlanda

Telefone: (19) 99705-0869

 

