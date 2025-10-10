10 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Linha 123 do transporte coletivo muda horários; Saiba mais

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Linha 123 - Vila Fátima tem horários ajustados a partir de segunda-feira (13).
Linha 123 - Vila Fátima tem horários ajustados a partir de segunda-feira (13).

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (SMSTT) comunica ajustes nos horários da linha de transporte coletivo 123 – Vila Fátima, com efetividade a partir da próxima segunda-feira (13). A medida tem como propósito principal adequar o serviço à saída dos alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As modificações impactarão viagens em ambos os sentidos da linha. No trajeto em direção ao Terminal Central de Integração (TCI), o horário das 16h32 será alterado para 16h37, enquanto a partida das 17h42 passará para 17h52.

Já para o sentido Bairro, a viagem programada para as 17h07 será deslocada para 17h12, e o horário das 18h17 será alterado para 18h27. Importante ressaltar que a viagem das 17h12, com destino ao Bairro, aguardará a saída dos estudantes do Senai, partindo do Condomínio Nova República às 17h22, no sentido TCI.

Para informações detalhadas sobre as alterações e consulta a todos os novos horários, os usuários podem acessar o site oficial.

