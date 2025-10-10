Linha 123 do transporte coletivo muda horários; Saiba mais

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (SMSTT) comunica ajustes nos horários da linha de transporte coletivo 123 – Vila Fátima, com efetividade a partir da próxima segunda-feira (13). A medida tem como propósito principal adequar o serviço à saída dos alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As modificações impactarão viagens em ambos os sentidos da linha. No trajeto em direção ao Terminal Central de Integração (TCI), o horário das 16h32 será alterado para 16h37, enquanto a partida das 17h42 passará para 17h52.