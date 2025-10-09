Notas de falecimentos | 10/10/2025

Sra. Alice Correr
Faleceu dia 09/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 74 de idade. Era filha do Sr. Jacinto Correr e da Sra. Ines Cristofoletti Correr, falecidos. Deixa o filho: Dyefferson Correr de Arruda, Robson Correr de Arruda casado com Ana Paula Meneghel. Deixa a neta: Sarah. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida Basilia de Camargo Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, era viúva do Sr. Cicero Amaro da Silva; deixa os filhos: Cilicio Amaro da Silva, casado com a Sra. Rosana Siqueira de Carvalho Silva; Sidineia Conceição da Silva Gualberto, casada com o Sr. Jefferson Martins Gualberto e Ciliane Aparecida da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala"03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Antonio Masson
Faleceu dia 08/10/2025 na cidade de São Jose do Rio Preto, aos 67 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Masson e da Sra. Maria Furlan Masson, falecidos. Deixa o filho: André Luis Masson casado com Francelle Trennepohl Masson. Deixa as netas: Alyssa Trennepohl de Freitas e Amanda Trennepohl Masson. Deixa o irmão: Claudio Donizeti Masson, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2025 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Silveira Leite de Toledo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Porfirio Silveira Leite e da Sra. Lazara Ananias Leite, era casada com o Sr. Idalisio Rubia de Toledo Filho; deixa os filhos: Jonas Rogerio Silveira de Toledo, casado com a Sra. Thaise Mendonça Toledo; Lucas Silveira de Toledo, casado com a Sra. Vania Toledo; Miriam Silveira Leite de Toledo, casada com o Sr. Marcelo Alves e Nazare de Jesus de Toledo Valentim, casada com o Sr. Alexandre Valentim. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marielli Sbravatti Fantazia
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Dr. Domingos Fantazia Netto e da Professora Sra. Franceli Sbravatti Fantazia, era casada com o Sr. Rogerio Carlos Lindo. Deixa irmãs, cunhado, sobrinho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marlene Serna de Lima
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. José Serna e da Sra. Sebastiana Arias Serna, era viúva do Sr. Moacyr Bueno de Lima; deixa os filhos: Alexandre Serna de Lima, casado com a Sra. Danielle Guerreiro de Lima e Anderson Serna de Lima, casado com a Sra. Fabiana Viana dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nathanael Nastari
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Sabatino Nastari e da Sra. Emilia Nastari, era viúvo em 1ª núpcias da Sra. Emilia Negri Nastari e viúvo em 2ª núpcias da Sra. Zulinda Negri Nastari; deixa os filhos da 1ª núpcias: Eloisa Helena Petrini, casada com o Sr. Francisco Sergio Petrini e Ediraldo Jose Nastari, casado com a Sra. Iramaia Nastari e a filha da 2ª núpcias: Claudia Regina Nastari Tanno, casada com o Sr. Jose Fernando Tanno. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.