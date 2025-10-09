Notas de falecimentos | 10/10/2025

Sra. Alice Correr

Faleceu dia 09/10/2025 na cidade de Piracicaba aos anos 74 de idade. Era filha do Sr. Jacinto Correr e da Sra. Ines Cristofoletti Correr, falecidos. Deixa o filho: Dyefferson Correr de Arruda, Robson Correr de Arruda casado com Ana Paula Meneghel. Deixa a neta: Sarah. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida Basilia de Camargo Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, era viúva do Sr. Cicero Amaro da Silva; deixa os filhos: Cilicio Amaro da Silva, casado com a Sra. Rosana Siqueira de Carvalho Silva; Sidineia Conceição da Silva Gualberto, casada com o Sr. Jefferson Martins Gualberto e Ciliane Aparecida da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala"03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Luiz Antonio Masson

Faleceu dia 08/10/2025 na cidade de São Jose do Rio Preto, aos 67 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Masson e da Sra. Maria Furlan Masson, falecidos. Deixa o filho: André Luis Masson casado com Francelle Trennepohl Masson. Deixa as netas: Alyssa Trennepohl de Freitas e Amanda Trennepohl Masson. Deixa o irmão: Claudio Donizeti Masson, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/10/2025 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.