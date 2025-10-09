Edvaldo Brito assume a Secretaria de Assistência Social

A partir desta sexta-feira (10), a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família de Piracicaba contará com um novo titular: Edvaldo Brito.

Ele terá ao seu lado o assistente social Adriano Camargo, que atua como secretário-executivo da pasta e já foi diretor da DRADS (Diretoria Regional de Assistência Social) de Piracicaba.

