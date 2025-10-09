Edvaldo Brito assume a Secretaria de Assistência Social

A partir desta sexta-feira (10), a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família de Piracicaba contará com um novo titular: Edvaldo Brito.
Ele terá ao seu lado o assistente social Adriano Camargo, que atua como secretário-executivo da pasta e já foi diretor da DRADS (Diretoria Regional de Assistência Social) de Piracicaba.
Antes de assumir o novo desafio, Edvaldo Brito já ocupou os cargos de vereador, chefe de gabinete, diretor de Centro de Promoção Social e presidente de hospital em Barra Bonita.
Ele também possui experiência em assessoria na Prefeitura de Piracicaba. Graduado em Gestão Pública e Administração, Edvaldo é empresário.
O novo secretário destacou a importância do cargo e que entende o desafio como uma missão na sua vida.
“Agradeço ao prefeito Helinho pela confiança na condução dessa importante pasta, que é a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família. Iremos dialogar com a equipe de trabalho da secretaria para fazer o melhor, nessa que considero uma importante missão de vida”, afirmou Brito.
O prefeito Helinho Zanatta agradeceu a colaboração da então secretária Fernanda Varandas e desejou sucesso ao novo titular da pasta.
“Agradecemos à Fernanda Varandas pela sua missão à frente da secretaria, pela dedicação e empenho. Desejamos sucesso ao novo secretário Edvaldo Brito, que, ao lado da equipe, dará continuidade às ações, sempre alinhado às diretrizes do nosso programa de governo”, disse o prefeito.