Governo Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos; veja

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou medidas que resultaram em aumentos de impostos para diversos setores da economia em, pelo menos, 27 ocasiões desde que assumiu o mandato em 2023. As iniciativas incluem a elevação de alíquotas de importação, a criação de taxas adicionais sobre o petróleo, e o aumento de tributos federais como PIS/Cofins e IOF.

VEJA MAIS:



Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O presidente também revogou benefícios fiscais, o que resultou em uma elevação da carga tributária para alguns segmentos econômicos. Adicionalmente, o governo promoveu alterações no sistema de votação de recursos apresentados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), medida que resultou em uma maior cobrança de impostos das empresas.

Impacto na Carga Tributária