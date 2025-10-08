Notas de falecimentos | 09/10/2025

Sr. Antonio Mario Fuzato

Faleceu dia 08/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Ruiz Fuzato. Era filho do Sr. Antonio Fuzato e da Sra. Odine Caldari Fuzato, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Eduardo Fuzato; Rafael Augusto Fuzato casado com Juliana Siviero Fuzato. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Cacilda Barion de Goes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Angelo Barion e da Sra. Maria Aurora Mineto, era casada com o Sr. Leonardo Maria de Goes; deixa a filha Adriana Aparecida de Goes. Deixa neto, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Alberto Lima

Faleceu dia 07/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Marina Aparecida Pereira de Lima. Era filho do Sr. Nascimento Ricardo Lima e da Sra. Ivone Vargas Lima, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Augusto Pereira Lima; Fabricio Pereira Lima casado com Cleia Maria da Silveira; Daniela Pereira Lima; Carla Pereira Lima, falecida; Rafael Pereira Lima, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/10/2025 às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.