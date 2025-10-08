Notas de falecimentos | 09/10/2025

Sr. Antonio Mario Fuzato
Faleceu dia 08/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Ruiz Fuzato. Era filho do Sr. Antonio Fuzato e da Sra. Odine Caldari Fuzato, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Eduardo Fuzato; Rafael Augusto Fuzato casado com Juliana Siviero Fuzato. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cacilda Barion de Goes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Angelo Barion e da Sra. Maria Aurora Mineto, era casada com o Sr. Leonardo Maria de Goes; deixa a filha Adriana Aparecida de Goes. Deixa neto, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Alberto Lima
Faleceu dia 07/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Marina Aparecida Pereira de Lima. Era filho do Sr. Nascimento Ricardo Lima e da Sra. Ivone Vargas Lima, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Augusto Pereira Lima; Fabricio Pereira Lima casado com Cleia Maria da Silveira; Daniela Pereira Lima; Carla Pereira Lima, falecida; Rafael Pereira Lima, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/10/2025 às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Daniel da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Benedito Antonio da Silva, falecido e da Sra. Maria Sebastiana da Silva, era casado com a Sra. Roselaine Regina de Paula; deixa as filhas: Ana Eloisa de Paula Silva e Kathieline Vitoria Silva, casada com o Sr. Vinicius Bonifacio. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Felipe Diego Sousa Santos
Faleceu nesta cidade, contava 19 anos, filho do Sr. Edimilto Coelho dos Santos e da Sra. Maria da Gloria Rodrigues de Souza. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje às 17h00 no Cemitério Municipal da cidade de Novo Cruzeiro/MG. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose de Assis
Faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Assis e da Sra. Nair Mendes, era casado com a Sra. Sonia Aparecida Rodrigues de Assis; deixa os filhos: Marcelo Gustavo; Mauricio Augusto; Mauro Goncalves; Marcio Gustavo e Murilo Tiago. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcio Zanei Alves Moreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Antonio Alves Moreira e da Sra. Creusa da Silva Moreira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Guarda Civil Municipal: Samuel Marques da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Leidinir Marques da Silva, falecido e da Sra. Leonilda Marques da Silva, era casado com a Sra. Erica Fernanda de Fátima Colombo. Deixa o filho Manoel Mateus dos Santos Marques, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresinha de Fatima Almeida
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Victorio de Almeida e da Sra. Elza Franco Gomes de Oliveira; deixa os filhos: Fernanda Cristina de Almeida Cyrino, casada com o Sr. Luis Alberto Cyrino; Marcela de Almeida Cyrino; Antonio Carlos de Almeida Cyrino, casado com a Sra. Bruna Barreira Barbosa; Bruno de Almeida Cyrino e Fabio Luis de Almeida, falecido. Deixa netos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.