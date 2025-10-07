Entenda a treta entre Day Magalhães, Vini Jr. e Virgínia

Nos últimos dias, o mundo dos famosos foi abalado por uma nova polêmica envolvendo o jogador Vinícius Júnior — mais conhecido como Vini Jr. —, a influenciadora Virginia Fonseca e a modelo brasileira Day Magalhães. Após o vazamento de supostas conversas entre Vini Jr. e Day, Virginia decidiu romper de vez o que vinha se desenhando como um relacionamento incerto.
O escândalo das mensagens
Tudo começou quando prints de trocas de mensagens entre Vini Jr. e Day Magalhães foram divulgados, indicando que o craque do Real Madrid teria mantido contato com a modelo mesmo durante o período em que o público considerava haver um “romance” com Virginia Fonseca. Essas conversas teriam acontecido desde maio e se estenderam até setembro — período em que, segundo Virginia, o vínculo entre ela e o jogador já estava em curso.
Day confirmou que os prints são reais e afirmou que sempre manteve contato com o jogador, dizendo que ele comentava suas postagens no WhatsApp e que uma chamada por vídeo ocorreu mesmo em momentos de proximidade dele com Virginia. Em entrevista, ela ainda acusou Virginia de “forçar” uma gravação de vídeo com Vini Jr., alegando que, enquanto ela tentava manter discrição, Virginia teria exagerado na exposição.
A reação de Virginia e o fim anunciado
Diante da repercussão, Virginia Fonseca decidiu se manifestar publicamente. Ela afirmou que não mantém mais nenhum tipo de relacionamento com Vini Jr. “Mas eu e o Vini, a gente estava se conhecendo, a gente não tinha nada sério. Mas agora a gente não tem mais nada mesmo. Nem algo sério, nem algo não sério”, declarou a influenciadora.
Segundo fontes ligadas à influenciadora, a data das conversas foi um ponto de grande incômodo: ela inicialmente acreditava que os diálogos vazados seriam antigos, mas descobriu que se estendiam até setembro — período em que o envolvimento com Vini já teria sido iniciado. Em tom irônico, Virginia enviou uma figurinha com a frase: “Tudo dando errado conforme o esperado”, demonstrando que pretende lidar com a crise de forma bem-humorada. Alguns veículos já noticiaram que o término, inclusive, teria sido oficializado: “acabou de vez”.
Além disso, Virginia pediu que fosse avisada caso surgissem novas revelações, mostrando que está acompanhando atentamente o desenrolar da polêmica.
Quem é Day Magalhães?
Aos 26 anos, Day Magalhães é modelo e influenciadora, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, onde se descreve como “designer influencer”. Ela mora na Itália e costuma publicar fotos de viagens por diversos países como Itália, Grécia, França, Suíça e Dinamarca. Com o vazamento das conversas, várias contas falsas começaram a circular nas redes sociais se passando por ela, o que a levou a alertar seus seguidores de que possui apenas um perfil oficial. Day prometeu um pronunciamento público para esclarecer tudo com calma.
Na entrevista, ela também relatou que, embora tivesse tentado manter postura discreta, acabou se expondo por discordar da maneira como Virginia teria buscado aparecimento na situação. Sobre o vídeo que surgiu em que Vini aparece com Virginia, Day classificou como “forçado” e disse que ele exagerou com ela, em meio à proximidade que vinham tendo. Para ela, “agora está em aberto” como ficará a relação com o jogador, até que haja nova conversa: “Só o tempo vai dizer se continuamos ou não, até eu conversar com ele novamente”.