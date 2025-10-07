Entenda a treta entre Day Magalhães, Vini Jr. e Virgínia

Nos últimos dias, o mundo dos famosos foi abalado por uma nova polêmica envolvendo o jogador Vinícius Júnior — mais conhecido como Vini Jr. —, a influenciadora Virginia Fonseca e a modelo brasileira Day Magalhães. Após o vazamento de supostas conversas entre Vini Jr. e Day, Virginia decidiu romper de vez o que vinha se desenhando como um relacionamento incerto.

O escândalo das mensagens

Tudo começou quando prints de trocas de mensagens entre Vini Jr. e Day Magalhães foram divulgados, indicando que o craque do Real Madrid teria mantido contato com a modelo mesmo durante o período em que o público considerava haver um “romance” com Virginia Fonseca. Essas conversas teriam acontecido desde maio e se estenderam até setembro — período em que, segundo Virginia, o vínculo entre ela e o jogador já estava em curso.