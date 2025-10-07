Notas de falecimentos | 08/10/2025

Sr. Alexandre Antonio Bandoria
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Sidney Bello Bandoria, falecido e da Sra. Ana Bandoria; deixa as filhas: Bruna Bolano Bandoria; Luma Bolano Bandoria e Bianca Bolano Bandoria. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Aparecido da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. João Albano da Silva e da Sra. Neusa da Conceição, era casado com a Sra. Maria Ines Tomas da Silva. Deixa o filho José Mateus Lima da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Colletti Cavion
– Faleceu dia 06/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade, era casada com o Sr. Armando Cavion. Era filha do Sr. Pedro Colletti e da Sra. Amelia Menegalli Colletti, falecidos. Deixa os irmãos: Maria Antonia Ribeiro casada com João Batista Ribeiro, Antonio Jose Coletti que foi casado com Ivone Pantaroto Coletti, Ivanil Aparecida Coletti Inforçato casada com Valter Antonio Inforçato, Vanda Aparecida Coletti Violin casada com Luiz Carlos Violin e Osmair Jose Coletti casado com Enedina Marquezin Coletti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/10/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Edineia Clemencia Alves dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos, filha do Sr. Jose Alves dos Santos, falecido e da Sra. Maria Aparecida Coelho dos Santos; deixa os filhos: Agatha Kauane Alves de Melo; Ashley Thayane Alves de Melo; Alef Yuri Alves de Melo e Ray Kauã Alves Junior. Deixa 5 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Estela Setem Begiato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. José Setem e da Sra. Assunta Casela, era viúva do Sr. Sergio Begiato; deixa os filhos: Sergio Aniger Begiato; Leiner Miriam Begiato Rizzo, casada com o Sr. José Roberto Rizzo; Maristela Begiato Guedes, casada com o Sr. Paulo Cesar Guedes; Marcos Cesar Begiato, falecido; Denilson José Begiato, falecido; Emerson Begiato, falecido, deixando viúva a Sra. Ana Soledade Azevedo Begiato. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Helio De Marcom Toaliari
Faleceu dia 07/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra Angela Gandelini Toaliari. Era filho do Sr. Bento Toaliari e da Sra. Catarina de Mrcom Toaliari, falecidos. Deixa os filhos: Antonio de Padua Toaliari casado com Lucia Helena Teixeira Toaliari, Helio Cesar Toaliari. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/10/2025 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Gilberto da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho da Sra. Maria Tercia Correia da Silva, falecida, era casado com a Sra. Maria Eliane da Silva. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Raquel Vitti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Paulo Vitti e da Sra. Palestina Espessoto Vitti. Deixa os irmãos: Pedro Antonio Vitti , Luiz Carlos Vitti , Maria Lourdes Vitti, José Geraldo Vitti, falecido e João Batista Vitti, falecido, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosalina de Faria Modena
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Modena e da Sra. Ana Maria de Faria. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Therezinha De Jesus
Faleceu dia 06/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Sebastião Ferreira de Andrade. Era filha da Sra. Maria Jose de Jesus, falecida. Deixa os filhos: Leonilda, Evanilda, Louri, Luiz, Laurindo, Pedro, Sebastiao, Jose, Neusa. Deixa neto, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/10/2025 as 10:00hs saindo a urna mortuária da residência da família, situada a Rua Luiz Bortoletto, Nº 170 – Jd. Conceição, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.