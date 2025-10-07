Notas de falecimentos | 08/10/2025

Sr. Alexandre Antonio Bandoria

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Sidney Bello Bandoria, falecido e da Sra. Ana Bandoria; deixa as filhas: Bruna Bolano Bandoria; Luma Bolano Bandoria e Bianca Bolano Bandoria. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Aparecido da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. João Albano da Silva e da Sra. Neusa da Conceição, era casado com a Sra. Maria Ines Tomas da Silva. Deixa o filho José Mateus Lima da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cecilia Colletti Cavion

– Faleceu dia 06/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade, era casada com o Sr. Armando Cavion. Era filha do Sr. Pedro Colletti e da Sra. Amelia Menegalli Colletti, falecidos. Deixa os irmãos: Maria Antonia Ribeiro casada com João Batista Ribeiro, Antonio Jose Coletti que foi casado com Ivone Pantaroto Coletti, Ivanil Aparecida Coletti Inforçato casada com Valter Antonio Inforçato, Vanda Aparecida Coletti Violin casada com Luiz Carlos Violin e Osmair Jose Coletti casado com Enedina Marquezin Coletti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/10/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.