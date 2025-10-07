Saiba como comprar ingressos para a final entre XV x Primavera

A final da Copa Paulista Sicredi 2025 entre XV de Piracicaba e Primavera será disputada neste sábado (11), às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba.
Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados de forma online, através do site da Total Ticket. As vendas presenciais seguirão um cronograma específico nas bilheterias do estádio. Os portões serão abertos no dia do jogo às 16h30.
Pontos de venda e horários:
A venda presencial de ingressos para a final da Copa Paulista Sicredi 2025 entre XV de Piracicaba e Primavera segue um cronograma específico nas bilheterias do Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Nesta terça-feira (7), a comercialização ocorre das 9h00 às 18h00 apenas na bilheteria do Portão 2 (Rua Silva Jardim). Nos dias seguintes, quarta, quinta e sexta-feira (8, 9 e 10), o horário permanece o mesmo, das 9h00 às 18h00, mas as vendas se expandem para as bilheterias dos Portões 1 e 2 (Rua Silva Jardim). No dia da partida, sábado (11), as bilheterias dos Portões 1, 2, 3, 5 e 6 funcionarão das 15h00 às 18h45. Para a torcida visitante, o ingresso físico deverá ser comprado exclusivamente na bilheteria do Portão 4 (Rua Moraes Barros) no sábado, também das 15h00 às 18h45.
Preços dos ingressos
- Cativa (Setores 2 e 3): Entrada pelo Portão 2 (Rua Silva Jardim). Os ingressos custam R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada).
- Cadeiras Laterais (Setor 1): Entrada pelo Portão 1 (Rua Silva Jardim). Os ingressos custam R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada).
- Geral (Setores 5 e 6): Entrada pelos Portões 5 e 6 (Avenida Independência). Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada).
- Visitante (Setor 4A): Entrada pelo Portão 4 (Rua Moraes Barros). Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada).
Meia-entrada é destinada a estudantes (exceto cursos profissionalizantes), professores da rede pública, aposentados, acompanhantes de PCDs, portadores da Identidade Jovem e proprietários de cadeiras cativas (mediante retirada prévia na secretaria do clube).
Têm direito à gratuidade crianças até 14 anos (acompanhadas de um responsável), idosos acima de 60 anos (exclusivamente pelo Portão 1) e PCDs (pelo Portão 7). A carga de ingressos gratuitos é limitada, devendo a retirada ser feita com antecedência.
Os sócios-torcedores do programa Nação XV têm acesso facilitado ou preços diferenciados de acordo com o plano contratado. A entrada é feita diretamente nas catracas exclusivas, mediante apresentação da carteirinha.
Situação da final
O primeiro jogo da final, realizado em Campinas, terminou com a vitória do Primavera por 1 a 0. O regulamento da competição prevê que, em caso de empate no placar agregado após o jogo de volta, a decisão do título será feita por cobranças de pênaltis.