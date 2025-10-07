Saiba como comprar ingressos para a final entre XV x Primavera

Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados de forma online, através do site da Total Ticket . As vendas presenciais seguirão um cronograma específico nas bilheterias do estádio. Os portões serão abertos no dia do jogo às 16h30.

A final da Copa Paulista Sicredi 2025 entre XV de Piracicaba e Primavera será disputada neste sábado (11), às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

A venda presencial de ingressos para a final da Copa Paulista Sicredi 2025 entre XV de Piracicaba e Primavera segue um cronograma específico nas bilheterias do Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Nesta terça-feira (7), a comercialização ocorre das 9h00 às 18h00 apenas na bilheteria do Portão 2 (Rua Silva Jardim). Nos dias seguintes, quarta, quinta e sexta-feira (8, 9 e 10), o horário permanece o mesmo, das 9h00 às 18h00, mas as vendas se expandem para as bilheterias dos Portões 1 e 2 (Rua Silva Jardim). No dia da partida, sábado (11), as bilheterias dos Portões 1, 2, 3, 5 e 6 funcionarão das 15h00 às 18h45. Para a torcida visitante, o ingresso físico deverá ser comprado exclusivamente na bilheteria do Portão 4 (Rua Moraes Barros) no sábado, também das 15h00 às 18h45.

Preços dos ingressos

Cativa (Setores 2 e 3): Entrada pelo Portão 2 (Rua Silva Jardim). Os ingressos custam R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada).

Cadeiras Laterais (Setor 1): Entrada pelo Portão 1 (Rua Silva Jardim). Os ingressos custam R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada).

Geral (Setores 5 e 6): Entrada pelos Portões 5 e 6 (Avenida Independência). Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada).

Visitante (Setor 4A): Entrada pelo Portão 4 (Rua Moraes Barros). Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada).

Meia-entrada é destinada a estudantes (exceto cursos profissionalizantes), professores da rede pública, aposentados, acompanhantes de PCDs, portadores da Identidade Jovem e proprietários de cadeiras cativas (mediante retirada prévia na secretaria do clube).

Têm direito à gratuidade crianças até 14 anos (acompanhadas de um responsável), idosos acima de 60 anos (exclusivamente pelo Portão 1) e PCDs (pelo Portão 7). A carga de ingressos gratuitos é limitada, devendo a retirada ser feita com antecedência.