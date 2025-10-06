Notas de falecimentos | 07/10/2025

Sr. Adão Gabriel Soares de Souza

Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Madalena Fernandes de Souza. Era filho do Sr. Clemente Soares de Souza e a Sra. Mariana Rodrigues de Souza, falecidos. Deixa a filha: Leliane Aparecida de Souza. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 05/10/2025 na Sala - Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 08:00 até as 12:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Jose Ribeiro

Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de São Pedro, aos 43 anos de idade. Era filho do Sr. Donizete Antonio Ribeiro, falecido e da Sra. Maria Helena do Rosario Tuano Ribeiro. Deixa a filha: Livia Caroline Tome Ribeiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Apparecida Zelinda Coral Fernandes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Santo Coral e da Sra. Albina Tavares, era viúva do Sr. Paulo Ribeiro Fernandes; deixa os filhos: Maria Magali Ribeiro Fernandes Verdi, casada com o Sr. Renato Verdi Junior; Paulo Roberto Ribeiro Fernandes, casado com a Sra. Rosa Helena Aparecida Giovanini Ribeiro Fernandes e Neusa Maria Ribeiro Fernandes. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 10h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.