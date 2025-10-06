Notas de falecimentos | 07/10/2025

Sr. Adão Gabriel Soares de Souza
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Madalena Fernandes de Souza. Era filho do Sr. Clemente Soares de Souza e a Sra. Mariana Rodrigues de Souza, falecidos. Deixa a filha: Leliane Aparecida de Souza. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 05/10/2025 na Sala - Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 08:00 até as 12:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Jose Ribeiro
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de São Pedro, aos 43 anos de idade. Era filho do Sr. Donizete Antonio Ribeiro, falecido e da Sra. Maria Helena do Rosario Tuano Ribeiro. Deixa a filha: Livia Caroline Tome Ribeiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Apparecida Zelinda Coral Fernandes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Santo Coral e da Sra. Albina Tavares, era viúva do Sr. Paulo Ribeiro Fernandes; deixa os filhos: Maria Magali Ribeiro Fernandes Verdi, casada com o Sr. Renato Verdi Junior; Paulo Roberto Ribeiro Fernandes, casado com a Sra. Rosa Helena Aparecida Giovanini Ribeiro Fernandes e Neusa Maria Ribeiro Fernandes. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 10h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana Maria Pulcini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Salvador Pulcini e da Sra. Helena Vicentim Pulcini; deixa os filhos: Sonia de Oliveira Matias, casada com o Sr. Antonio Carlos Matias e Celso Aparecido de Oliveira, falecido. Deixa também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Sergio Margiota
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Benedito Margiota e da Sra. Maria Rozati Margiota, era casado com a Sra. Sonia Maria Vieira Margiota; deixa os filhos: Rudnei Margiota; Joice Vieira Margiota Piassa, casada com o Sr. Eric Piassa; Sergio Felipe Margiota, casado com a Sra. Dalvana de Castro Margiota e Denis William Margiota. Deixa os netos: Yohranan, Gabriel, Layslla, Enrico, Lucas e Alice, os bisnetos Gael e Ravi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Charles Nogueira Dos Santos
Faleceu dia 06/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade. Era filho do Sr. Manoel Neri dos Santos e da Sra. Ana Iria Nogueira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/10/2025 as 17:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Glaussia Pereira Gomes Bezerra
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Moacir Bartolomeu Gomes e da Sra. Adelina Pereira Gomes, era casada com o Sr. Arcenio Bezerra Neto; deixa os filhos: Robert Roger Gomes dos Santos; Winster Patrick Gomes dos Santos; Thalita Richielle Gomes dos Santos; Luana Cristina Gomes de Oliveira e Denise Pereira Bezerra. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Juraci Xavier De Souza
Faleceu dia 05/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade. Era filho do Sr. Joviano Xavier de Souza e da Sra. Maria de Lourdes Vieria da Silva, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/10/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Carlos Vieira
Faleceu dia 04/10/2025, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Pedro Vieira e da Sra. Onofra Lourenço Vieira, era casado com a Sra. Maria Nilza Martins Vieira; deixa os filhos: Vagner; Isabel; Renata; Pedro e Sandro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 14h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h45 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia Pinto de Lima Gorga
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pinto de Lima e da Sra. Angelina Casarini, era viúva do Sr. Antonio Gorga; deixa o filho: Alaor Pinaza Junior, falecido. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 10h30 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia De Lourdes Dias de Carvalho Salmasi
Faleceu dia 05/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúva do Sr. José Odeniz Salmasi. Era filha do Sr. Damas Dias de Carvalho e da Sra. Lucia Maria Grela, falecidos. Deixa os filhos: Viviane Aparecida Salmasi; Célia Aparecida Salmasi Michelon casada com Carlos Roberto Michelon; Ronivaldo Aparecido Salmasi casado com Siomara Greter. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Helida Cicholin
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade, era viúva do Sr. Antonio Cicholin. Era filha do Sr. Reynaldo Boriolo e da Sra. Dosolina Gaiotto, falecidos. Deixa os filhos: Airton Aparecido Sicolin casado com Valéria Lucia de Oliveira Sicolin, Sandra Aparecida Cicholin Omai casada com Milton Kazuo Omai, Luzia de Fatima Cicolin, Maria Antonia Cicolin Schiavone casada com Orlando José Schiavone. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Manoel Ferreira de Moraes
Faleceu dia 04/10/2025, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 51 anos, filho do Sr. Candido Ferreira de Moraes e da Sra. Ladaida Gomes de Moraes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neusa Cazon
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. Reinaldo Ferreira Cazon, falecido e da Sra. Joana Biuddes Cazon; deixa a filha: Edivana Cazon dos Santos, casada com o Sr. Pietro Tavares de Souza. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Orlanda Fornazari Natalio
Faleceu dia 05/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era casada com o Sr. Renato Natalio. Era filha do Sr. Antonio Fornazari e da Sra. Angelina Regazza, falecidos. Deixa os filhos: Solange Margareth Natalio da Cunha casada com Justino José da Cunha Filho; Maria Cristina Natalio Cardoso casada com Carlos Guapery Cardoso; Célia Regina Natalio; Luis Fernando Natalio casado com Denilsa Leite da Cunha. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ossir Gorenstein
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúvo da Sra. Carmen Aparecida Gorenstein. Era filho do Sr. Isaac Gorenstein e da Sra. Tojba Golda Gorenstein, falecidos. Deixa os filhos: Maria Clara Romero Gorenstein, Mariana Romero Gorenstein casada com Marcondes Viana, Mauricio Romero Gorenstein casado com Luciana Paixão Gorenstein. Deixa genro, nora, netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rita de Cassia Trevisan
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Antonio Trevisan Filho e da Sra. Hilda Charlois Trevisan; deixa os filhos: Alexandre; Leandro e Fernando. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 11h00 às 18h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosa Gibau
Faleceu dia 05/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era filha do Sr. Alcindo Gibau e da Sra. Maria Rosa de Oliveira, falecidos. Deixa a irmã Marisa Gibau, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Samuel Rodrigues
Faleceu dia 06/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Maria leni Gomes Rodrigues. Era filho do Sr. José Rodrigues e da Sra. Sebastiana Vieira de Godoy, falecidos, falecidos. Deixa os filhos: Lilian Rodrigues Shimizu casada com Antonio Marcos A. Shimizu; Claudia Gomes Rodrigues; Eliane Rodrigues; Samuel Rodrigues Junior casado com Camila Leticia O. Rodrigues; Fabio Gomes Rodrigues casado com Daniela Beloti Rodrigues; André Gomes Rodrigues. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária da Casa de Oração sito a R. Moraes Barros, 1220, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vicentina Aguiar Petri
Faleceu dia 05/10/2025 na cidade de Botucatu, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Esdras Eduardo Petri. Era filha do Sr. João Pereira Aguiar e da Sra. Helena Lordelo Aguiar, falecidos. Deixa os filhos: Eliana Aguiar Petri Nahas casada com Jorge Nahas Neto, Eduardo Aguiar Petri casado com Valeria da Silveira Borges Petri, Enio Aguiar Petri casado com Dilsene Sanches Petri. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Wagner Jose de Camargo Nicoletti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. Horacio Nicoletti e da Sra. Elenice de Camargo Nicoletti, era casado com a Sra. Ana Lucia Miguel Nicoletti; deixa as filhas: Rafaella Tereza Miguel Nicoletti e Gabrielle Judithe Miguel Nicoletti. Deixa sobrinha, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.