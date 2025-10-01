01 de outubro de 2025
HABILITAÇÃO

Lula dá aval ao fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
A medida tem como objetivo reduzir o custo do processo de habilitação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu aval nesta quarta-feira (1º) ao fim da obrigatoriedade de frequentar autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida tem como objetivo reduzir o custo do processo de habilitação, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Saiba Mais:

Com a sinalização do presidente, o próximo passo será a realização de uma audiência pública conduzida pelo Ministério dos Transportes. A consulta será aberta nesta quinta-feira (2) e ficará disponível por 30 dias.

Durante esse período, a população poderá apresentar sugestões e críticas sobre a proposta. O conteúdo reunido será analisado antes da elaboração de um texto final, que poderá alterar as regras atuais para a obtenção da CNH no Brasil.

De acordo com o governo federal, a medida não elimina a necessidade de provas teóricas e práticas para a concessão do documento. A mudança está relacionada apenas à exigência de aulas em centros de formação de condutores.

