Notas de falecimentos - 05/10/2025

Sr. Antonio Bachim

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Germano Bachim e da Sra. Eliza Bachim, era casado com a Sra. Lucia Graciano Bachim; deixa os filhos: Jose Antonio Bachim e Rosa Maria Bachim do Santos, casada com o Sr. Eliseu Sebastião do Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Adão de Paula Manja

Faleceu dia 03/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filho do Sr. Afonso de Souza Manja, falecido, e da Sra. Geni Leite de Paula. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério dos Amarais em Campinas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Euclides José Soave

Faleceu dia 03/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Jandira Manesco Soave. Era filho do Sr. Antonio Soave e da Sra. Antonia Martim, falecidos. Deixa os filhos: Oridival José Soave casado com Amélia Gonçalves Soave; Gilmar Soave casado com Silvia Cristina Scarigi Soave; Marcia Aparecida Soave; Jandira Marci Soave, já falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.