Notas de falecimentos - 05/10/2025

Sr. Antonio Bachim
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Germano Bachim e da Sra. Eliza Bachim, era casado com a Sra. Lucia Graciano Bachim; deixa os filhos: Jose Antonio Bachim e Rosa Maria Bachim do Santos, casada com o Sr. Eliseu Sebastião do Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Adão de Paula Manja
Faleceu dia 03/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filho do Sr. Afonso de Souza Manja, falecido, e da Sra. Geni Leite de Paula. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério dos Amarais em Campinas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Euclides José Soave
Faleceu dia 03/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Jandira Manesco Soave. Era filho do Sr. Antonio Soave e da Sra. Antonia Martim, falecidos. Deixa os filhos: Oridival José Soave casado com Amélia Gonçalves Soave; Gilmar Soave casado com Silvia Cristina Scarigi Soave; Marcia Aparecida Soave; Jandira Marci Soave, já falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Isabel Cristina da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Francisco da Silva e da Sra. Maria Apparecida Capelasso da Silva, era casada com o Sr. Ludmar Ovidio Leme. Deixa a filha Maria Eduarda Leme, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Alexandre Rodrigues
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade, era viúva do Sr. Raimundo Rodrigues. Era filha do Sr. Antonio Alexandre da Silva e da Sra. Luzia Agrilino da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Erinaldo Alexandre Rodrigues, Maria do Socorro Rodrigues da Silva, Francisco Rodrigues, Edson Rodrigues. Deixa netas: Amanda Rodrigues da Silva e Bianca Cristina Leite Rodrigues, deixa bisneta: Helena Rodrigues Moraes, noras, genro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sérgio Passini
Faleceu dia 04/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Leanini Trevisan Passini. Era filho do Sr. Ivo Sebastião Passini e da Sra. Theresa Passini, falecidos. Deixa os filhos: Valéria Cristina Trevisan Passini; Ivo Sérgio Passini casado com Ana Lúcia Domarco Passini; Sérgio Passini Junior. Deixa 06 netos, 05 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala- Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.