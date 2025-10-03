Notas de falecimentos | 04/10/2025

Sr. Antonio Sergio Bueno

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Antonio da Silva Bueno e da Sra. Anna Killes da Silva Bueno, era casado com a Sra. Luciana Dias Bueno. Deixa os filhos: Gabriel Bueno e Lucas Bueno, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Aparecida Tietz

Faleceu dia 02/10/2025 na cidade de Piracicaba aos 91 anos de idade e era filha do Sr. Jose Tietz e da Sra. Maria Bombasaro, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/10/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Julio Nobrega Junior

Faleceu dia 02/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade. Deixa filho: Carlos Alexandre Nobrega, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.