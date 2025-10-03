‘Meu objetivo para o futuro é chegar ao UFC’

Quais os atletas de renome que você mais admira e se espelha? Pode ser de outras artes marciais também... Admiro muito o pessoal do MMA que é meu sonho fazer parte um dia do UFC: a Amanda Nunes, Amanda Ribas, Luana Santos, Alex Poatan, Jean Matsumoto e Ariane Sorriso, que são da minha equipe da Inside; Allycia, campeã do One Champion, Popô também admiro muito toda sua história.

Muitos atletas praticantes de alguma arte marcial migram para o MMA, pois seria um esporte que dá para ganhar um bom dinheiro, caso tenha destaque. Passa isso por usa cabeça? Claro, este é meu objetivo para o futuro: lutar o MMA e conquistar o que for necessário até chegar ao UFC.

Quais os próximos desafios que terá nesse ano? Sonha com a classificação para o Mundial no ano que vem? Onde e quando será o mundial e o que precisa para se classificar? Sim, vamos atrás primeiro do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de outubro, em Brasília (DF), buscando a classificação para o Mundial do ano que vem; e vamos buscar este título mundial também. Ainda não temos a data e em qual país vai ser, mas vamos buscar.

Como você analisa o nível de Piracicaba nos esportes de lutas? Tem muito talento aqui. Poderia citar atletas da cidade, que, como você, podem chegar longe no esporte? Sim, temos muitos talentos na cidade; vários atletas que estão se destacando e têm muita possibilidade de evoluir. Um atleta que conheço é o Marcos Alves, que luta há um bom tempo e tem potencial de chegar cada vez mais longe; o Vinicius Vbull já luta o MMA e também tem muito talento; Guilherme Piccoli, que treina comigo também e tem muita capacidade e está crescendo no Muay Thai. E temos uma grande inspiração aqui na cidade, que é o Bruno Bulldog: ele já está onde muitos lutadores querem chegar: o UFC.