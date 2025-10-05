Veja a final entre Primavera x XV de Piracicaba AO VIVO aqui

O XV de Piracicaba enfrenta o Primavera neste domingo (5), no primeiro jogo da final da Copa Paulista, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h. Com o Estádio Ítalo Mário Limongi em reformas, o Fantasma manda seus jogos ‘na casa’ da Ponte Preta.
O jogo da volta, será no Barão da Serra Negra no próximo sábado (11), às 18h.
A escalação de Moisés Egert conta com: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e Paulo Marcelo.