Notas de falecimentos | 02/10/2025

Sr. Antonio Carlos Inocencio
Faleceu dia 29/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade, era casado com a Sra. Sylviane Marie Louise Daoust Inocencio. Era filho do Sr. Mario Inocencio e da Sra. Georgina Ferreira Inocencio, falecidos. Deixa os filhos: Tessa e Arthus. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Edivaldete Rodrigues dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Epaminondas Martins dos Santos e da Sra. Edite Rodrigues dos Santos, era viúva do Sr. José Altino Pereira dos Santos; deixa as filhas: Francoise Fernanda Pereira Santos, casada com o Sr. Valquer Gomes da Silva Junior; Fabia Pereira dos Santos, casada com o Sr. Carlos Eduardo Nicolau e Flavia Pereira Santos, casada com o Sr. Rodrigo Basso. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eleonice Domingas Julio Felipini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Julio e da Sra. Teresa Julio, era viúva do Sr. Juvenil Felipini; deixa a filha: Fabiana Fernanda Felipini Forti, casada com o Sr. Claudinei Forti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menina: Giovana da Silva dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 10 anos, filha do Sr. Jose Ronaldo Januario dos Santos e da Sra. Maria Jose da Silva Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iracema Correa
Faleceu dia 01/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Mario Correa. Era filha do Sr. João Pinto de Carvalho e da Sra. Bambina Parolina, falecidos. Deixa os filhos: Creusa Aparecida Correa, Maria de Fatima Correa Menegon, falecida, João Antonio Correa, falecido. Deixa netos, bisnetos. familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jessi James Barbosa de Godoy
Faleceu dia 01/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade. Era filho do Sr. José Valdemar Barbosa de Godoy e da Sra. Maria Aparecida Pereira Barbosa de Godoy, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/10/2025 as 17:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Cecilia das Neves
Faleceu dia 01/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade. Era filha do Sr. Silverio das Neves e da Sra. Thereza Rodrigues das Neves, falecidos. Deixa os filhos: Ligia Cristina de Godoy casada com Carlos Henrique Martins Siqueira, Matheus Felipe de Godoy, Lucas Samuel de Godoy, falecido. Deixa netos. familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Noedy Augusto Gonçalves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Avelino Gonçalves Silva e da Sra. Emilia Marengo Gonçalves, era viúvo da Sra. Josepha Spinozzi Gonçalves; deixa os filhos: Ivete Gonçalves de Anchieta, casada com o Sr. Julio Cesar Alves de Anchieta; Valdemir Gonçalves, casado com a Sra. Elaine Matioli Gonçalves e Valdir Antonio Gonçalves, falecido, deixando viúva a Sra. Daisy Diniz. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rogerio Patrick Marques Teixeira
Faleceu ontem, na cidade de Santa Barbara D'Oeste, contava 47 anos, filho do Sr. Jose Salvador Marques Teixeira, falecido e da Sra. Catarina de Fatima Fava Teixeira, era casado com a Sra. Patricia Pessoa de Moraes Teixeira; deixa os filhos: Enrick de Oliveira Marques Teixeira e Caik Marques Teixeira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosangela Aparecida Rossi Marques da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha do Sr. Jose Rossi, falecido e da Sra. Lilete Polizel Rossi, era casada com o Sr. Marcelo Marques da Silva; deixa o filho Jonathas Rossi Marques da Silva, casado com a Sra. Larissa. Deixa o neto Henrico de Souza Marques, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Zelia Aparecida de Barros
Faleceu dia 01/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade, era casada com o Sr. Antônio Francisco de Barros. Era filha do Sr. Domingos Jorge Severino Vieira, falecido, e da Sra. Nair Godoy Vieira. Deixa as filhas: Fabiana Aparecida de Barros Pereira casada com Marcelo Rodrigo Pereira, Marcia Aparecida de Barros e Lucilene Maria de Barros dos Santos, falecida. Deixa os netos: Lorenzo e Marcel. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição- Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.