Notas de falecimentos | 02/10/2025

Sr. Antonio Carlos Inocencio

Faleceu dia 29/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade, era casado com a Sra. Sylviane Marie Louise Daoust Inocencio. Era filho do Sr. Mario Inocencio e da Sra. Georgina Ferreira Inocencio, falecidos. Deixa os filhos: Tessa e Arthus. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Edivaldete Rodrigues dos Santos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Epaminondas Martins dos Santos e da Sra. Edite Rodrigues dos Santos, era viúva do Sr. José Altino Pereira dos Santos; deixa as filhas: Francoise Fernanda Pereira Santos, casada com o Sr. Valquer Gomes da Silva Junior; Fabia Pereira dos Santos, casada com o Sr. Carlos Eduardo Nicolau e Flavia Pereira Santos, casada com o Sr. Rodrigo Basso. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Eleonice Domingas Julio Felipini

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Julio e da Sra. Teresa Julio, era viúva do Sr. Juvenil Felipini; deixa a filha: Fabiana Fernanda Felipini Forti, casada com o Sr. Claudinei Forti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.