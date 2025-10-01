Umidade do ar despenca e Piracicaba entra em estado de alerta

A Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (1º), um alerta laranja para a cidade de Piracicaba em razão da baixa umidade relativa do ar. De acordo com os dados divulgados, os índices devem variar entre 20% e 12% nas próximas horas, o que configura estado de atenção, conforme os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O alerta considera os riscos associados ao tempo seco, incluindo a possibilidade de incêndios em áreas de vegetação e impactos à saúde da população. Entre os principais efeitos estão o ressecamento da pele, irritações nos olhos, boca e nariz, além de dificuldades respiratórias em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Mesmo com o céu parcialmente encoberto, a previsão meteorológica não indica a ocorrência de chuvas para o município. A ausência de precipitação contribui para a manutenção dos baixos níveis de umidade e para o aumento do risco de focos de incêndio, especialmente em regiões com mata ou vegetação seca.
Diante do cenário, a Defesa Civil recomenda a adoção de medidas preventivas. Entre as orientações estão evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia, aumentar a ingestão de líquidos, manter ambientes umidificados e evitar a queima de lixo ou qualquer tipo de material que possa gerar fogo.
A população pode acompanhar os avisos e atualizações por meio dos canais oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura de Piracicaba.