Umidade do ar despenca e Piracicaba entra em estado de alerta

A Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (1º), um alerta laranja para a cidade de Piracicaba em razão da baixa umidade relativa do ar. De acordo com os dados divulgados, os índices devem variar entre 20% e 12% nas próximas horas, o que configura estado de atenção, conforme os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O alerta considera os riscos associados ao tempo seco, incluindo a possibilidade de incêndios em áreas de vegetação e impactos à saúde da população. Entre os principais efeitos estão o ressecamento da pele, irritações nos olhos, boca e nariz, além de dificuldades respiratórias em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.