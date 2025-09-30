Notas de falecimentos | 01/10/2025

Sra. Antonia Eremi Bortolli Vieira
Faleceu dia 29/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade, era viúva do Sr. Milton Vieira. Era filha do Sr. Elias Bortolli e da Sra. Antonia da Silva Bortolli, falecidos. Deixa os filhos: Fernando Vieira casado com Andressa Rocha Jeremias Vieira; Karina Vieira Chiquito casada com Rafael Camargo Chiquito; Lucas Vieira casado com Dorane Stenico Vieira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Arare Novaes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jacob Novaes e da Sra. Antonia Nair Novaes; deixa a filha: Tatiana Novaes Moreira, casada com o Sr. Ricardo Palanca Moreira. Deixa a neta: Maria Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ednaldo Alves de Jesus
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Jose Alves de Jesus, falecido, e da Sra. Maria Alves de Jesus, era casado com a Sra. Liduina Marques de Sousa. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Guilherme Alves de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 19 anos, filho do Sr. Clecio Alves de Oliveira e da Sra. Maria Aparecida Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Hilda Barbosa de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Manoel Barbosa Ribeiro e da Sra. Isabel Alves de Jesus; deixa os filhos: Reginaldo Barbosa de Souza e Irma Barbosa de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 12h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Daniel Pinto Soares
Faleceu dia 30/09/2025 na cidade de Saltinho, aos 76 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Madalena Garcia Soares. Era filho do Sr. Adão Pinto Soares e da Sra. Cacilda Pinto Soares, falecidos. Deixa os filhos: Ana Claudia Garcia Soares da Silva, Adriana Garcia Soares Pereira, falecida, Daniela Fernanda Garcia Soares Stanzione, Fernando Garcia Soares. Deixa, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia Maria Macedo da Conceição de Sousa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Manoel Jose de Macedo e da Sra. Maria Benta da Conceição, era viúva do Sr. Francisco das Chagas de Sousa; deixa os filhos: Erisvande Antonio de Araujo; Elisangela Maria das Chagas de Sousa; Josimar das Chagas de Sousa, casado com a Sra. Rosilene Pereira da Silva; Rosangela Maria das Chagas de Sousa; Creudimar das Chagas de Sousa e Lazaro das Chagas de Sousa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 09h00 às 11h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Mylene Gabrielle Ferrari do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 18 anos, filha da Sra. Maria Jose Ferrari. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valter Militão Da Silva
Faleceu dia 29/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade, era casado com a Sra. Benedita Correia dos Santos da Silva. Era filho do Sr. Antonio Militão da Silva e da Sra. Olga Veloni da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Correia Militão da Silva; Elisa Correia Militão da Silva Oliveira Angelucci casada com Guilherme da Silva Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-08, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Viviane Aparecida Tiengo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Antonio Luiz Tiengo e da Sra. Neide Stok Tiengo, era casada com o Sr. Mauricio das Neves Lima. Deixa a filha: Ana Carolina Tiengo Lima, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.