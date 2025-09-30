Notas de falecimentos | 01/10/2025

Sra. Antonia Eremi Bortolli Vieira

Faleceu dia 29/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade, era viúva do Sr. Milton Vieira. Era filha do Sr. Elias Bortolli e da Sra. Antonia da Silva Bortolli, falecidos. Deixa os filhos: Fernando Vieira casado com Andressa Rocha Jeremias Vieira; Karina Vieira Chiquito casada com Rafael Camargo Chiquito; Lucas Vieira casado com Dorane Stenico Vieira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/09/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Arare Novaes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jacob Novaes e da Sra. Antonia Nair Novaes; deixa a filha: Tatiana Novaes Moreira, casada com o Sr. Ricardo Palanca Moreira. Deixa a neta: Maria Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ednaldo Alves de Jesus

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Jose Alves de Jesus, falecido, e da Sra. Maria Alves de Jesus, era casado com a Sra. Liduina Marques de Sousa. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.