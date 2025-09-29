Notas de falecimentos | 30/09/2025

Jovem. Alexandre Tapia Junior

Faleceu dia 27/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 28 anos de idade, era casado com a Sra. Estefanni Yumi Okazawa. Era filho do Sr. Alexandre Tapia e da Sra. Daniela Aparecida Moreno Tapia. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Ary Rodrigues Maia

Faleceu dia 27/09/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filhos dos finados Sr. Ary Rodrigues Fonseca e da Sra. Arleth Rodrigues Fonseca; deixa as filhas: Thais Loureiro Maia, casada com o Sr. Ramon Romanini e Larisa Loureiro Maia. Deixa demais familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/09/2025 das 16h00 às 19h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cleuza Maria de Souza e Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Joaquim José de Souza e da Sra. Enedina Maria Souza, era casada com o Sr. João da Silva; deixa os filhos: Valtelei da Silva, casado com a Sra. Tatiane Tais Moretti; Wagner da Silva e Solange Serafim Monteiro, casada com o Sr. Geraldo Serafim Monteiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.