Notas de falecimentos | 30/09/2025

Jovem. Alexandre Tapia Junior
Faleceu dia 27/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 28 anos de idade, era casado com a Sra. Estefanni Yumi Okazawa. Era filho do Sr. Alexandre Tapia e da Sra. Daniela Aparecida Moreno Tapia. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ary Rodrigues Maia
Faleceu dia 27/09/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filhos dos finados Sr. Ary Rodrigues Fonseca e da Sra. Arleth Rodrigues Fonseca; deixa as filhas: Thais Loureiro Maia, casada com o Sr. Ramon Romanini e Larisa Loureiro Maia. Deixa demais familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/09/2025 das 16h00 às 19h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cleuza Maria de Souza e Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Joaquim José de Souza e da Sra. Enedina Maria Souza, era casada com o Sr. João da Silva; deixa os filhos: Valtelei da Silva, casado com a Sra. Tatiane Tais Moretti; Wagner da Silva e Solange Serafim Monteiro, casada com o Sr. Geraldo Serafim Monteiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Cleyton Nunes da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Valdir Nunes da Silva e da Sra. Nerci Xavier da Silva, era casado com a Sra. Sueli Aparecida dos Santos; deixa os filhos: Micael Nunes da Silva e Abner Henrique Nunes da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal do Bairro Tupi, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ermelinda Maria Berto
Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade, era viúva do Sr. Alcides Peron, era filha do Sr. Guerino Berto e da Sra. Luiza Baltieri, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Cesar Peron, Luis Henrique Peron, Fernando Peron e Dirceu Peron. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala- 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Eloa Ferreira Romero
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 16 anos, filha do Sr. Marcelo Pereira Romero e da Sra. Simone Pereira Romero. Deixa o irmão: Enzo Honorato Ferreira Romero, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Fabio Petrocelli
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Rafael Gerage Filho e da Sra. Franceli Maria Petrocelli. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Gustavo Henrique dos Santos Eleuterio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Demerson Geraldo Eleuterio e da Sra. Mirian dos Santos Siqueira. Deixa irmão, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Helena Maria da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Severino Carlos da Silva e da Sra. Maria Joana da Conceição, era casada com o Sr. José Salviano da Silva; deixa os filhos: Edvania Salviano da Silva e Edson Salviano da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Helena Pereira dos Santos
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 116 anos de idade e era viúva do Sr. Isaias Rabelo do Amaral. Era filha do Sr. Ambrosio Pereira dos Santos e da Sra. Maria Pereira dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Maria dos Santos e Julita dos Santos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Inez Machado de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. José Machado de Lima e da Sra. Guilhermina Melo Lima; deixa as filhas: Regina Helena Machado Santos, viúva do Sr. Floriano José Torres; Renata Machado dos Santos, casada com o Sr. Danilo Geraldo Leme de Souza e Raquel Machado Santos. Deixa os netos Maicon e Luisa, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 18h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Cezar da Silva
Faleceu dia 27/09/2025, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Cezar da Silva e da Sra. Maria Benedicta Ribeiro, era casado com a Sra. Cynira Cyrillo Cezar; deixa os filhos: Vania Cezar; Silvania Cezar; Rosangela Cezar e Rogerio Cezar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 12h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Venerando dos Santos Sobrinho
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filho do Sr. Sebastião Venerando dos Santos e da Sra. Theresinha Carletti dos Santos, falecidos. Deixa Irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Moreira Barboza
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúvo da Sra. Edvanete Rodrigues dos Santos. Era filho do Sr. Sebastião Moreira Barboza e da Sra. Anna Barboza Sandoval, falecidos. Deixa os filhos: Graziela, Wederson, Marcelo, Cristiane, Emerson, André e Juliana (falecida). Deixa genros, noras, netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Roberto da Silva
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era filho do Sr. Tarcisio Fabiano Silva, falecido e da Sra. Maria Fernandes da Silva. Deixa as filhas: Isabele dos Reis Silva e Roberta Kelly Gomes da Silva. Deixa irmãos, cunhada, cunhado, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos Familiares e Amigos, Neste Momento De Luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Laercio Lima
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. José Lima e da Sra. Maria José de Jesus, era casado com a Sra. Sonia Maria Rodrigues Lima; deixa as filhas: Elisangela Alessandra Lima; Elis Fernanda Lima, casada com o Sr. Rafael dos Santos Rodrigues e Bruna Eliane Lima. Deixa os netos: Lucas, Bruno Henrique, Camila e Miguel; deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luis Antonio Buck
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho dos finados Sr. Luiz Buck Sobrinho e da Sra. Olimpia de Arruda Buck; deixa as filhas: Nathalia dos Santos Buck, casada com o Sr. Murilo Carvalho Bochetti; Ana Lucia dos Santos Buck e Ana Laura dos Santos Buck. Deixa as netas: Lara Emanuelle dos Santos Carvalho e Isabelle dos Santos Carvalho. Deixando também irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria das Graças Alves de Almeida
Faleceu ontem, na cidade de Artur Nogueira/SP, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Raimundo Alves da Silva e da Sra. Francisca Maria da Conceição, era viúva do Sr. José de Almeida. Deixa filhos, genro, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Costa da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Francisco Jose da Silva e da Sra. Mariana Pereira da Costa, era viúva do Sr. Rubens Correa da Silva; deixa os filhos: Ronaldo; Rosemeire; Rosana e Roseli. Deixa genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala " Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marina Auxiliadora Gomes Martins
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Clemente Martins e da Sra. Eva Gomes; deixa a filha: Giovana Helena Vitti, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "C", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marlene Parra Maia
Faleceu dia 27/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com Sr. Antonio Carlos Maia. Era filho do Sr. Antonio Parra e da Sra. Lourdes Moraes Parra, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Maia casado com Andreia Alexandre Neme; e Valeria Maia. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Militar Aeronáutico: Noboru Oshiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Eiki Oshiro e da Sra. Hatsue Oshiro, era viúvo da Sra. Takeko Oshiro; deixa os filhos: Allan Oshiro, casado com a Sra. Angela Taquemura Oshiro; Susan Oshiro; Regina Oshiro; Edgar Oshiro e Adonai Oshiro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Orlando Matheucci Cardoso
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Emilia Bigaran Cardoso. Era filho do Sr. Alfredo Ferraz Cardoso e da Sra. Angelica Matheucci, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Maria Cardoso Lobello casada com Valdir Lobello, Lucia Cristina Cardoso dos Reis casada com Jose Carlos Gomes dos Reis, Roseli de Fatima Cardoso Benatti viúva de Carlos Alberto Benatti, Reinaldo Jose Cardoso casado com Francimar Aline Mazzero Nunes, Anderson Luiz Cardoso. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos.
O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala B, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Pedro Luiz de França Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho do Sr. Sebastião Luiz de França, falecido e da Sra. Maria Felipe de França; deixa os filhos: Andreia Cristina da Silva França; Elitania da Silva França Lameira, casada com o Sr. Joviano Fernando Lameira; Alexsandra França Rasera, casada com o Sr. Rodrigo Novaes Rasera e Jhonathan da Silva Oliveira, casado com a Sra. Maria Rosiane da Silva Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Sebastião de Jesus
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho da Sra. Conceição Maria de Jesus, falecida, era casado com a Sra. Maria Hilda Rosa de Macedo; deixa os filhos: Arnaldo Celso de Jesus e João Wilson de Jesus, casado com a Sra. Sueli Rodrigues Santos de Jesus. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosangela Aparecida Martins Fidelis
Faleceu dia 28/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casada com o Sr. Paulo Sergio Pereira. Era filha do Sr. Izaias Ferreira Martins e da Sra. Aparecida Luiza Martins, falecidos. Deixa os filhos: Lucas e Debora. Deixa nora, genro, netos, irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosangela Maria Raimundo Quirino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha do Sr. Sebastião Raymundo e da Sra. Maria de Lourdes Vieira Raymundo, falecida, era casada com o Sr. Ludmar Antonio Quirino; deixa os filhos: Mateus Filipe Quirino, casado com a Sra. Vanessa Alves Raymundo Quirino e Marcel Felipe Quirino. Deixa neta: Loren Isabelle Alves Quirino, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubio Bassi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Bassi e da Sra. Francisca dos Santos, era casado com a Sra. Natalina da Silva Bassi; deixa o filho:Samuel Cesar Bassi, casado com a Sra. Erika Fernanda Martins Bassi. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Silvia Pinheiro Melchior
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Belmiro Antonio Pinheiro e da Sra. Sebastiana Barbosa de Oliveira, era viúva do Sr. Lazaro Melchior; deixa os filhos: Rosivaldo Aparecido Melchior, casado com a Sra. Lizete de Melo Negreiros Melchior; Roberto Melchior; Rubens Melchior, casado com a Sra. Sonia Domingues Melchior; Roseli Melchior, casada com o Sr. Donizete Aguiar; Maria Aparecida Melchior, viúva do Sr. Sergio Almeida e Rosinaldo Melchior, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Silvio Viscovo
Faleceu dia 27/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade. Era filho do Sr. Joaquim Viscovo e da Sra. Yolanda Matheus Viscovo, falecidos. Deixa os filhos: Felipe Viscovo, Fabio Viscovo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/09/2025 as 10:30hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Terezinha de Jesus Fernandes Silva
Faleceu dia 27/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Geraldo Pereira da Silva. Era filha do Sr. Manoel Fernandes de Souza e da Sra. Joana Barbosa de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Rosiane Pereira da Silva, Josiane Pereira dos Santos casada com Osmar Monteiro dos Santos, Cristiano Fernando Pereira da Silva casado com Cristiane Aparecida Candido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/092025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.