XV conhece adversário da final da Copa Paulista; saiba as datas

O XV de Piracicaba confirmou sua superioridade em casa e conquistou a vaga para a grande final da Copa Paulista. A equipe venceu o Comercial por 1 a 0 neste sábado (27), em jogo realizado no estádio Barão da Serra Negra.
O gol que garantiu a classificação do Nhô Quim foi marcado logo aos 4 minutos da partida. O zagueiro Luiz Gustavo subiu de cabeça e balançou as redes, iniciando a festa da torcida alvinegra em Piracicaba.
Na decisão, o XV enfrentará o Primavera. O primeiro jogo será no domingo (5), às 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a mando do Fantasma. A segunda partida será no sábado (11), às 18h, no Barão da Serra Negra.
Após a classificação, Egert comentou sobre a estratégia usada e exaltou a presença dos torcedores xvzistas no estádio. Mais de 12 mil torcedores estavam presentes incentivando o Nhô Quim. “Antes de responder, quero agradecer ao nosso torcedor. Após o jogo contra o Comercial, pedi por 10 mil pessoas no estádio, e vieram mais de 12 mil, superando as expectativas. Foi incrível ter esse apoio, e o gol no início ajudou a criar um ambiente favorável.”, iniciou.
“Em relação à estratégia, temos trabalhado muito nas bolas paradas, que têm sido fundamentais para nós. Nos últimos jogos, conseguimos aproveitar bem essas situações, tanto ofensivas quanto defensivas. Isso é resultado de muito treino e preparação.”, completou o treinador em coletiva.
Histórico do confronto
O confronto entre XV de Piracicaba e Primavera, é marcado pelo equilíbrio no histórico de jogos. Em todas as competições, as duas equipes se enfrentaram 15 vezes, resultando em seis vitórias para o XV, seis empates e três triunfos do Primavera.
Quando o mando de campo é do Alvinegro, a igualdade prevalece. Em sete jogos disputados no Barão da Serra Negra, foram registradas duas vitórias para o Nhô Quim, três empates e dois triunfos para o Primavera. Em compensação, o XV demonstra um melhor desempenho nos jogos disputados na casa do adversário.
Dos oito confrontos realizados no campo do Fantasma, os piracicabanos saíram vitoriosos em quatro ocasiões, com três empates e apenas uma vitória do time mandante. O último duelo entre as duas equipes ocorreu no último dia 10 de agosto, pela nona rodada da fase de grupos da Copa Paulista, o XVzão venceu por 2 a 0.