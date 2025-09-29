XV conhece adversário da final da Copa Paulista; saiba as datas

O gol que garantiu a classificação do Nhô Quim foi marcado logo aos 4 minutos da partida. O zagueiro Luiz Gustavo subiu de cabeça e balançou as redes, iniciando a festa da torcida alvinegra em Piracicaba.

O XV de Piracicaba confirmou sua superioridade em casa e conquistou a vaga para a grande final da Copa Paulista. A equipe venceu o Comercial por 1 a 0 neste sábado (27), em jogo realizado no estádio Barão da Serra Negra.

Na decisão, o XV enfrentará o Primavera. O primeiro jogo será no domingo (5), às 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a mando do Fantasma. A segunda partida será no sábado (11), às 18h, no Barão da Serra Negra.

Após a classificação, Egert comentou sobre a estratégia usada e exaltou a presença dos torcedores xvzistas no estádio. Mais de 12 mil torcedores estavam presentes incentivando o Nhô Quim. “Antes de responder, quero agradecer ao nosso torcedor. Após o jogo contra o Comercial, pedi por 10 mil pessoas no estádio, e vieram mais de 12 mil, superando as expectativas. Foi incrível ter esse apoio, e o gol no início ajudou a criar um ambiente favorável.”, iniciou.

“Em relação à estratégia, temos trabalhado muito nas bolas paradas, que têm sido fundamentais para nós. Nos últimos jogos, conseguimos aproveitar bem essas situações, tanto ofensivas quanto defensivas. Isso é resultado de muito treino e preparação.”, completou o treinador em coletiva.

Histórico do confronto