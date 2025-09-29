R$20 milhões: TSE prepara manutenção nas urnas eletrônicas

A licitação, iniciada nesta segunda-feira (29), visa a contratação de uma empresa especializada para cuidar do hardware de 124.560 urnas eletrônicas dos modelos 2013 e 2015. A garantia de fábrica desses equipamentos expirou em 2019.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu um processo de licitação com previsão de gasto de cerca de R$ 20 milhões para contratar serviços de manutenção em modelos antigos de urnas eletrônicas. O objetivo é garantir a funcionalidade dos equipamentos para as eleições de 2026.

O documento oficial do TSE estabelece que o resultado esperado da contratação é assegurar a "disponibilidade de urnas eletrônicas plenamente funcionais". Isso deve ser feito por meio da "correção tempestiva dos problemas funcionais" que surjam nos equipamentos. A meta é minimizar a ocorrência de falhas durante os preparativos e as cerimônias de votação, abrangendo pleitos oficiais, suplementares e não oficiais (como eleições de Conselhos de Classe).

A demanda de manutenção ocorre porque o contrato anterior do serviço terminou em outubro de 2024, e a expectativa era que a nova manutenção começasse em janeiro deste ano. A sessão pública para tratar da licitação, no entanto, está marcada apenas para 14 de outubro.

"Validade" das urnas eletrônicas

A vida útil padrão das urnas eletrônicas é de 10 anos. Segundo o cronograma do TSE, os modelos 2013 e 2015 estão próximos do fim de seu ciclo e devem ser substituídos, no máximo, até as eleições gerais de 2026.