Semae: tarifa, obras e qualidade da água

Quais as principais obras do Semae já previstas para acontecer, buscando melhorar a qualidade dos serviços e garantir o abastecimento?

Diversas obras estão sendo realizadas, entre elas a troca de 19,7 km de rede e adutoras em Santa Terezinha. Também haverá a troca de ramais pelo Método Não Destrutivo (MND) e substituição de adutora de água tratada, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro. A reestruturação da ETA II - Luiz de Queiroz, que já está em execução e visa assegurar o abastecimento estável para quase um terço da população piracicabana. A obra também trará benefícios como maior eficiência operacional, redução de custos com limpeza manual frequente, melhor qualidade da água tratada e adequação ambiental com vistas à futura Estação de Tratamento de Lodo (ETL). Estamos na fase final da licitação para contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de lodo seco gerado nas ETLs das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Capim Fino, Luiz de Queiroz e Anhumas, incluindo o monitoramento e gerenciamento online dos serviços prestados. Essa ação tem como foco evitar possíveis desabastecimentos que podem afetar cerca de 122 mil piracicabanos — incluindo 22 escolas, 36 unidades de saúde, além de hospitais e órgãos de segurança pública — em 179 bairros da cidade. Também contratamos empresa para realização de pequenos reparos e consertos de vazamentos na rede, o que tem permitido ao Semae ser mais ágil no tempo de resposta às solicitações feitas pela população. A ampliação da ETA Capim Fino está com obras em fase final e, quando concluída, aumentará consideravelmente o volume de produção de água ofertada aos piracicabanos. Estão sendo realizadas obras de setorização da rede de água da cidade, com instalação de 1.000 novos registros de pressão, substituição de registros de manobra antigos e instalação de VRPs (Válvulas Reguladoras de Pressão). A criação de novos setores permite dividir a rede de abastecimento em zonas menores, monitorar o consumo e as perdas de maneira mais eficaz, facilitar a detecção de anomalias e permitir intervenções rápidas. Também iniciamos a construção da nova adutora de água tratada Capim Fino – Torre de TV e da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da ETA Anhumas, beneficiando mais de 97 mil pessoas em 19 bairros da zona norte da cidade.