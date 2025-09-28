Notas de falecimentos - 28/09/2025

Sra. Francine Helena Candido Tertuliano

Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casada com o Sr. Gilson Tertuliano Medina da Silva. Era filha do Sr. Francisco Augusto Candido e da Sra. Adelina de Fatima de Barros Candido. Deixa a filha: Rebeca Helena. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição Sala- B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria Nilva Moretti

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Natal Moretti e da Sra. Carmelina Emilia Covolam Moretti. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Regina Moretti

Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filha do Sr. João Moretti e da Sra. Amélia Bombach Moretti, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade- Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.