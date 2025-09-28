Notas de falecimentos - 28/09/2025

Sra. Francine Helena Candido Tertuliano
Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casada com o Sr. Gilson Tertuliano Medina da Silva. Era filha do Sr. Francisco Augusto Candido e da Sra. Adelina de Fatima de Barros Candido. Deixa a filha: Rebeca Helena. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição Sala- B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Nilva Moretti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Natal Moretti e da Sra. Carmelina Emilia Covolam Moretti. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Regina Moretti
Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filha do Sr. João Moretti e da Sra. Amélia Bombach Moretti, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade- Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mario Ferreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Francisco Ferreira e da Sra. Alzira de Castro Ferreira, era casado com a Sra. Angelina Estevam Ferreira; deixa os filhos: Roseneide Aparecida Ferreira Moreira, casada com o Sr. Edval Assis Moreira; Valquiria Lucimara Estevam Alves, casada com o Sr. Jair Rufino Alves e Mario Valmir Estevam Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 11h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Antonio Soares
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Dorival Soares, falecido e da Sra. Benedita de Lourdes Soares, era casado com a Sra. Juliana Aparecida Ferreira Soares. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauro Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho da Sra. Graciana Maria de Jesus, falecida, era casado com a Sra. Edna Evangelista de Souza Costa. Deixa o filho: Natã Souza Costa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Divino Candido
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho do Sr. Sebastião Candido e da Sra. Leandrina Ribeiro Candido, falecida, era casado com a Sra. Francisca André Candido; deixa as filhas: Leandrina Candido Poli; Sebastiana Candido, casada com o Sr. Douglas e Viviane Candido. Deixa os netos: João Augusto e Vitória, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Arruda Dos Santos
Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era filho do Sr. João Ernesto dos Santos e da Sra. Marlene de Fatima Arruda, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/09/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala- 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.