Polícia 'quebra' clandestinos de canetas emagrecedoras e 'bombas'

A Polícia Civil de Capivari, sob comando da delegada titular Maria Luísa Dalla Bernardina, deflagrou nesta sexta-feira (26) uma operação contra o comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes nas cidades de Capivari e Piracicaba. A ação teve início a partir de denúncias que apontavam a prescrição e venda clandestina dessas substâncias, amplamente utilizadas para perda de peso e que oferecem riscos à saúde.

Em Capivari, os policiais cumpriram mandados em diferentes bairros. No Alto do Castellani, na residência de uma investigada de 29 anos, foram apreendidas seringas, agulhas, a substância semaglutina e um aparelho celular. No bairro Vila Fátima, outro imóvel ligado à mesma suspeita foi vistoriado, mas nada de ilícito foi localizado. Já em uma clínica de estética na rua Padre Fabiano, equipes apreenderam canetas de medicamento Mounjaro e uma máquina de cartão PagBank.