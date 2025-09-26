'Quadrilha do aço': golpe de R$ 600 mil é flagrado em Piracicaba

A investigação conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, em parceria com a DEIC de São Paulo, revelou a atuação de uma quadrilha especializada em fraudes comerciais. O grupo criminoso se passava por clientes de confiança ou até mesmo criava empresas fantasmas para enganar fornecedores. Após conseguir a entrega de mercadorias de alto valor, revendia rapidamente os produtos no mercado paralelo sem pagar um centavo.

Piracicaba virou palco de uma operação policial de grande porte, que desmontou um esquema ousado de estelionato capaz de provocar prejuízos milionários a empresas do setor de aço, em todo o Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, apenas uma empresa de Piracicaba amargou um rombo de aproximadamente R$ 300 mil. A carga fraudada foi quase toda desviada, mas graças à ação conjunta das polícias Civil e Militar, parte do material foi recuperada antes de ser revendida.

As investigações revelam que o golpe não era isolado: os estelionatários já haviam lesado diversas empresas no Estado de São Paulo, acumulando um prejuízo superior a R$ 600 mil.

Dois dos três suspeitos já estão atrás das grades, presos durante operações simultâneas na capital. O terceiro integrante da quadrilha foi identificado pela especializada de roubos a bancos da capital e segue sendo monitorado. Além disso, uma empresa receptadora das mercadorias ilícitas foi localizada, e seus responsáveis terão de prestar depoimento para explicar a participação no esquema.