'Quadrilha do aço': golpe de R$ 600 mil é flagrado em Piracicaba

Piracicaba virou palco de uma operação policial de grande porte, que desmontou um esquema ousado de estelionato capaz de provocar prejuízos milionários a empresas do setor de aço, em todo o Estado de São Paulo.
VEJA MAIS
- Motorista fica refém e vive terror após ladrão tombar carreta
- Elevador cai e mata jovem mecânico; a namorada está grávida
A investigação conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, em parceria com a DEIC de São Paulo, revelou a atuação de uma quadrilha especializada em fraudes comerciais. O grupo criminoso se passava por clientes de confiança ou até mesmo criava empresas fantasmas para enganar fornecedores. Após conseguir a entrega de mercadorias de alto valor, revendia rapidamente os produtos no mercado paralelo sem pagar um centavo.
Segundo a Polícia Civil, apenas uma empresa de Piracicaba amargou um rombo de aproximadamente R$ 300 mil. A carga fraudada foi quase toda desviada, mas graças à ação conjunta das polícias Civil e Militar, parte do material foi recuperada antes de ser revendida.
As investigações revelam que o golpe não era isolado: os estelionatários já haviam lesado diversas empresas no Estado de São Paulo, acumulando um prejuízo superior a R$ 600 mil.
Dois dos três suspeitos já estão atrás das grades, presos durante operações simultâneas na capital. O terceiro integrante da quadrilha foi identificado pela especializada de roubos a bancos da capital e segue sendo monitorado. Além disso, uma empresa receptadora das mercadorias ilícitas foi localizada, e seus responsáveis terão de prestar depoimento para explicar a participação no esquema.
O inquérito é conduzido pelo delegado Dr. Thales Fleury, que destacou a complexidade das investigações e a ousadia do grupo:
“Eles utilizavam empresas reais como fachada e também criavam novas empresas, sempre com a intenção de aplicar golpes planejados, prejudicando gravemente empresários de diversos ramos.”
A Polícia Civil faz ainda um alerta aos empresários de Piracicaba e região, sobretudo os que realizam vendas a prazo ou negociam pela internet. A recomendação é redobrar os cuidados, verificar a autenticidade dos pedidos e desconfiar de propostas suspeitas, mesmo que venham de clientes aparentemente conhecidos.
Com a prisão de parte da quadrilha e a identificação de receptadores, a Polícia acredita ter dado um duro golpe no crime organizado que vinha drenando milhões de reais de empresas do setor produtivo paulista.