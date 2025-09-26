27 de setembro de 2025
AÇÃO DA PC

'Quadrilha do aço': golpe de R$ 600 mil é flagrado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação Polícia Civil
O ousado golpe causou prejuízo para empresas do setor de aço
 Piracicaba virou palco de uma operação policial de grande porte, que desmontou um esquema ousado de estelionato capaz de provocar prejuízos milionários a empresas do setor de aço, em todo o Estado de São Paulo.

A investigação conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, em parceria com a DEIC de São Paulo, revelou a atuação de uma quadrilha especializada em fraudes comerciais. O grupo criminoso se passava por clientes de confiança ou até mesmo criava empresas fantasmas para enganar fornecedores. Após conseguir a entrega de mercadorias de alto valor, revendia rapidamente os produtos no mercado paralelo sem pagar um centavo.

Segundo a Polícia Civil, apenas uma empresa de Piracicaba amargou um rombo de aproximadamente R$ 300 mil. A carga fraudada foi quase toda desviada, mas graças à ação conjunta das polícias Civil e Militar, parte do material foi recuperada antes de ser revendida.

As investigações revelam que o golpe não era isolado: os estelionatários já haviam lesado diversas empresas no Estado de São Paulo, acumulando um prejuízo superior a R$ 600 mil.

Dois dos três suspeitos já estão atrás das grades, presos durante operações simultâneas na capital. O terceiro integrante da quadrilha foi identificado pela especializada de roubos a bancos da capital e segue sendo monitorado. Além disso, uma empresa receptadora das mercadorias ilícitas foi localizada, e seus responsáveis terão de prestar depoimento para explicar a participação no esquema.

O inquérito é conduzido pelo delegado Dr. Thales Fleury, que destacou a complexidade das investigações e a ousadia do grupo:

“Eles utilizavam empresas reais como fachada e também criavam novas empresas, sempre com a intenção de aplicar golpes planejados, prejudicando gravemente empresários de diversos ramos.”

A Polícia Civil faz ainda um alerta aos empresários de Piracicaba e região, sobretudo os que realizam vendas a prazo ou negociam pela internet. A recomendação é redobrar os cuidados, verificar a autenticidade dos pedidos e desconfiar de propostas suspeitas, mesmo que venham de clientes aparentemente conhecidos.

Com a prisão de parte da quadrilha e a identificação de receptadores, a Polícia acredita ter dado um duro golpe no crime organizado que vinha drenando milhões de reais de empresas do setor produtivo paulista.

