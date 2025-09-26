Notas de falecimentos | 27/09/2025

Sra. Amélia Nazato Ferreira

Faleceu dia 26/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade, era filha do Sr. Luiz Nazato e da Sra. Maria Torrezani, falecidos. Deixou os filhos: Dermival Luiz Ferreira casado com Silvia Helena Felix; Valdecir Ferreira casado com Silvia Ferraz; José Osnirlei Ferreira casado com Tania Claudino Ferreira; Maria Beatriz Ferreira Ruivo casada com Valdinei Aparecido Vieira Ruivo; Pedro Ferreira, falecido foi casado com Arlete Gabriel Ferreira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Amelia de Oliveira Rosa

Faleceu anteontem, na cidade de Ipeúna/SP, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Manoel de Oliveira e da Sra. Maria Correa de Almeida, era viúva do Sr. Jose de Almeida Rosa. Deixa filhos, genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Ipeúna/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Divina Rosaria Goulart

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Bernardino José de Sena e da Sra. Maria do Rosário de Sena, era viúva do Sr. Sebastião Pereira Goulart; deixa os filhos: Antonio Carlos Pereira, casado com a Sra. Ileni José dos Santos Pereira; Jose Mauro Pereira, casado com a Sra. Nazir dos Santos Pereira; Roberto Aparecido Pereira, casado com a Sra. Nera Pereira; Maria Aparecida Goulart de Freitas, casada com o Sr. Celso Antonio de Freitas; Rosa de Jesus Pereira e Marta de Jesus Pereira, casada com o Sr. José dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.