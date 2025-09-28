‘Meu objetivo para o futuro é chegar ao UFC’

Nestes anos de treinos e torneios, como você avalia sua evolução no esporte? Acredito que por muito tempo eu treinei e lutei porque gostava, mas não me dedicava realmente, com preparação física, dieta e um acompanhamento de um treinador que realmente me ajudasse a ser uma lutadora. Quando encontrei treinadores que realmente queriam me tornar uma profissional na luta, tive mais foco e aconselhamento deles sobre a necessidade da preparação física, além dos treinos, da alimentação correta e de realmente me comprometer com as lutas. A musculação e a dieta, quando comecei a seguir corretamente e com constância, aí sim realmente tive muita evolução nas lutas.

Conte-nos sobre as suas principais conquistas... Acho que a principal conquista é manter a constância nos treinos, seguir a dieta e bater o peso depois a luta; é a parte que fazemos o que treinamos todos os dias. E com isso consegui conquistar a vitória na minha primeira superluta e me classificar para o Campeonato Brasileiro, de 2024 onde fui vice-campeã em uma luta onde a decisão foi bem dividida. Depois, aconteceu o sonho de ir à Tailândia disputar o mundial, onde fiquei como vice-campeã de 2025. E este ano sou campeã paulista, campeã mineira e tenho dois cinturões do Nak Thai, um campeonato aqui de São Pedro, e sou campeã do Muay Thai Rock, aqui de Piracicaba, onde acabei sendo campeã sem lutar, pois infelizmente em cima da hora minha adversária desistiu.

Infelizmente, no Brasil o esporte amador não é muito valorizado. Você tem de conciliar com um trabalho ou consegue viver só com sua arte? Sim, infelizmente não é valorizado. Eu faço musculação cedo antes do trabalho e, depois do serviço, eu treino e corro de segunda a sexta. Aos sábados, consigo fazer a musculação de manhã e, à tarde, faço mais um treino de Muay Thai. No domingo, tento descansar ou acabo fazendo uma corrida leve só para movimentar.