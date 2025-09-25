Notas de falecimentos | 26/09/2025

Sr. Antonio Chaves Neto

Faleceu dia 24/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Denise Souza Tucci Chaves. Era filho do Sr. Antonio Chaves Filho, e da Sra. Barbara Osillio Chaves, falecidos. Deixa os filhos: Daniel Augusto Tucci Chaves casado com Alessandra Chaves, André Gustavo Tucci Chaves casado com Livia Chaves e Arthur Henrique Tucci Chaves. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 25/09/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala - Diamante, a partir das 08:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aylla Barros de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha do Sr. Aguinaldo de Oliveira e da Sra. Maria Regina de Barros, falecida. Deixa a filha: Maria Eduarda Barros Doantti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Mariano Siqueira Martins

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jovelino Siqueira Martins e da Sra. Dinir Fernandes Martins; deixa os filhos: Guilherme Scarassati Martins e Mariane Scarassati Martins. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.