Notas de falecimentos | 26/09/2025

Sr. Antonio Chaves Neto
Faleceu dia 24/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Denise Souza Tucci Chaves. Era filho do Sr. Antonio Chaves Filho, e da Sra. Barbara Osillio Chaves, falecidos. Deixa os filhos: Daniel Augusto Tucci Chaves casado com Alessandra Chaves, André Gustavo Tucci Chaves casado com Livia Chaves e Arthur Henrique Tucci Chaves. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 25/09/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala - Diamante, a partir das 08:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aylla Barros de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha do Sr. Aguinaldo de Oliveira e da Sra. Maria Regina de Barros, falecida. Deixa a filha: Maria Eduarda Barros Doantti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Mariano Siqueira Martins
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Jovelino Siqueira Martins e da Sra. Dinir Fernandes Martins; deixa os filhos: Guilherme Scarassati Martins e Mariane Scarassati Martins. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edna Bento Evangelista
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 69 anos, filha dos finados Sr. João Bento e da Sra. Natalina Negri Bento, era casada com o Sr. Antonio Evangelista; deixa a filha: Eloá Gabriele Evangelista. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Vecchini
Faleceu dia 24/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Elizabeth Martins Vecchini. Era filho do Sr. Fernando Vecchini e da Sra. Amabili Sassilote, falecidos. Deixa os filhos: Geraldo Vecchini Filho casado com Tania Aparecida Requine Vecchini e Lecenira Fernanda Vecchini de Godoy Ponce casada com Marcelo Jose de Godoy Ponce. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/09/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Rosini Capucin
Faleceu dia 25/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 101 anos de idade e era viúva do Sr. Jorge Manoel Capucin. Era filha do Sr. Jose Rosini e da Sra. Thereza Furlan, falecidos. Deixa os filhos: Maria Neuza Capucin de Campos, Jose Manoel Capucin, Terezinha Margarete Capucin de Jesus, Ademir Luiz Capucin, Sandra Regina Capucin, Carlos Roberto Capucin, Maria de Fatima Capucin (Falecida), Antonio Capucin (Falecido). Deixa: netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/09/2025 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Rosa Pereira
Faleceu dia 25/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade, era viúva do Sr. João Roque Soares. Era filho do Sr. Joaquim Lino Pereira, e da Sra. Maria Rosa de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: José Pereira, João Roque Pereira, falecido, Arasmino Pereira, falecido, Ermiro Pereira, Bento Pereira, Ancelmo Pereira Roque, Davino Pereira, falecido, Juventino Pereira, falecido, Jorge Pereira. Deixa noras, netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/09/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório de Vila Rezende Sala - 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Antonio de Oliveira
Faleceu dia 25/09/2025 na cidade de Piracicaba , aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Vantuir Alves de Oliveira. Era filha do Sr. João Antonio e da Sra. Madalena Augusta de Aquino. Deixa os filhos: Marta Alves Gonçalves Vieira casada com Lourival Gonçalves Vieira, Wilma Alves de Oliveira, Andréa Alves de Oliveira, Irionice Alves de Oliveira casada com Eronildes Menezes Santos, Wilson Alves de Oliveira casado com Nilda Alves de Oliveira, Sergio Alves de Oliveira casado com Maria Lucia dos Santos Oliveira, Edilson Alves de Oliveira casado com Selma Batista de Souza, Dario Alves de Oliveira casado com Cintia Euzébio de Matos. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marlei Teixeira Park
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Jose Teixeira de Melo e da Sra. Tereza de Toledo Melo, era casada com o Sr. In Sung Park. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h30 às 18h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Patricia Batista Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 40 anos, filha do Sr. Pedro Ferreira Souza, falecido e da Sra. Rita Batista Pontes, era casada com o Sr. Vlamir de Almeida Souza. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Raimundo Santos Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Paulo Miguel Costa, falecido e da Sra. Maria Francisca Vieira dos Santos, era casado com a Sra. Romilda Ferreira dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roland Iori
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Orlando Iori e da Sra. Adelaide Maruchi Iori; deixa os filhos: Karine Sarchis Iori e Thiago Sarchis Iori. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Zaqueu Anhão Domingues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. João Gomes Domingues e da Sra. Francisca Anhão Domingues, era casado com a Sra. Nancy de Campos Amaral. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.