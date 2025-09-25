Notas de falecimentos - 25/09/2025

Sra. Aurea Oliva Moreira da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Andre Oliva e da Sra. Doralice Maia, era casada com o Sr. Helio Moreira da Silva; deixa os filhos: Claudia Elizabeth Moreira Betin, casada com o Sr. Luis Gustavo Betin e Helio Moreira da Silva Junior, falecido. Deixa o neto: Gabriel Moreira Betim, casado com a Sra. Thais Cristina Nardelli Betin. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem: Carlos Eduardo Marcelino

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 14 anos, filho do Sr. Cristian Fernando de Oliveira e da Sra. Tatiana Pereira da Silva Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Eliete Moreira Gomes

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 35 anos, filha da Sra. Eva Moreira Gomes, falecida. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.