Notas de falecimentos - 25/09/2025

Sra. Aurea Oliva Moreira da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Andre Oliva e da Sra. Doralice Maia, era casada com o Sr. Helio Moreira da Silva; deixa os filhos: Claudia Elizabeth Moreira Betin, casada com o Sr. Luis Gustavo Betin e Helio Moreira da Silva Junior, falecido. Deixa o neto: Gabriel Moreira Betim, casado com a Sra. Thais Cristina Nardelli Betin. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Carlos Eduardo Marcelino
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 14 anos, filho do Sr. Cristian Fernando de Oliveira e da Sra. Tatiana Pereira da Silva Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Eliete Moreira Gomes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 35 anos, filha da Sra. Eva Moreira Gomes, falecida. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Benedito Borges
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Jose Moises Borges e da Sra. Benedita Maria Borges, era casado com a Sra. Ana Luiza Aparecida dos Santos Borges; deixa o filho: Jose Ricardo Borges, casado com a Sra. Sandra Regina Tamarocci; e os enteados: Carla Cristina dos Santos; Lucineia Cristina dos Santos; Marcia Cristina dos Santos, falecida; Nilson Correa dos Santos e Osvaldo Luiz Correa dos Santos. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Orquidea Agnelli Cataldo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Aderico Agnelli e da Sra. Isabel Bernal Agnelli, era viúva do Sr. Jose Cataldo; deixa os filhos: Debora Cataldo; Denise Cataldo; Guilherme Cataldo, casado com a Sra. Bruna Cataldo; Felipe Jose Cataldo, casado com a Sra. Ana Maria Cataldo; Cristiane Cataldo e Walquiria Cataldo de Almeida, casada com o Sr. Fernando de Almeida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 15h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli Aparecida Campagnoli
Faleceu dia 24/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filha do Sr. José Armando Campagnoli e da Sra. Lourdes Maria da Silva Campagnoli, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Veronica Cristina dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha do Sr. Antenor dos Santos, falecido e da Sra. Maria Cristina Cardoso dos Santos; deixa as filhas: Naara dos Santos Oliveira e Bruna Mariana dos Santos Oliveira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.