Seleção de Vôlei de Surdos destaca parceria com Piracicaba

O Ginásio de Esportes Garcia Neto (miniginásio) foi a base dos atletas. No sábado, 20 de setembro, a seleção realizou treinamentos em dois períodos e, no domingo, 21 de setembro, disputou um amistoso contra o Clube Atlético Piracicabano, vencendo por 2 sets a 0.

A Seleção Brasileira de Voleibol de Surdos escolheu Piracicaba como parte de sua preparação para a 25ª Surdolimpíada de Verão Tóquio 2025, que será realizada de 15 a 26 de novembro, no Japão. A equipe esteve na cidade nos dias 20 e 21 de setembro a convite da Assupira (Associação de Surdos – Libras Piracicaba), com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

O capitão da equipe, Lucas Bonalume Vieira, elogiou a estrutura e o acolhimento oferecidos. "Uma quadra ótima e vestiários funcionais, além do apoio logístico e alimentação. Toda essa organização permitiu que pudéssemos focar no mais importante: o treinamento coletivo", afirmou.

Reconhecimento e Próximos Passos

O técnico da seleção, Alex Luís Hiat Salvador, também destacou a receptividade da cidade. "Só temos a agradecer todo o acolhimento e a estrutura disponibilizada. Por tudo que vivenciamos, esperamos voltar em breve para Piracicaba", ressaltou.

A presidente da Assupira, Giselle Lorena Milhomem, comemorou o sucesso do evento, que contou com a presença de cerca de 100 pessoas acompanhando o amistoso. "Pudemos perceber a alegria dos atletas quando ressaltaram a qualidade da nossa acolhida. Manteremos o foco e a força para continuar incentivando o esporte de surdos na cidade. Agradecemos a Prefeitura de Piracicaba e a todos os parceiros por terem aceito fazer parte de mais esse capítulo da história da entidade", disse.