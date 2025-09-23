Rubens Ometto pode deixar o controle da Cosan em seis anos

A entrada do BTG Pactual e da gestora Perfin como sócios da Cosan ao lado da Aguassanta, o family office de Rubens Ometto, prevê um plano de sucessão do controlador em um prazo estimado em seis anos. Além disso, a operação — que prevê a injeção de R$ 10 bilhões no novo consórcio, em duas fases — deve munir a companhia de tempo e fôlego para dar seguimento ao plano de vendas de ativos “com calma”, aproveitando as melhores condições de mercado.

Os detalhes sobre o acordo anunciado ontem foram apresentados na manhã desta segunda-feira (22) pelo CEO da Cosan, Marcelo Martins, e pelo CFO Rodrigo Araújo. Segundo Martins, os principais objetivos da medida são reduzir a alavancagem da Cosan para níveis “saudáveis” e “endereçar a sucessão do acionista controlador” — uma preocupação do próprio fundador.

“O próprio Rubens sabe que precisamos construir um modelo de perenidade”, afirmou Martins.