Notas de falecimentos | 24/09/2025

Sr. Adilson Gonçalves
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Charqueada, aos 64 anos de idade e era filho do Sr. João Gonçalves e da Sra. Nair Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Wellington Daniel Petrucelli Gonçalves, Priscila Aparecida Gonçalves casada com Gilson Santos Pereira e Paloma Estefan Gonçalves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/09/2025 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Benedita Piedade Bastos
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade, era casada com o Sr. João Carlos Bastos. Era filha do Sr. José Pereira da Silva e da Sra. Dorvalina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: João Marcelo Bastos, Luciana Aparecida Bastos, Alessandra Bastos, Gilson de Jesus Bastos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/09/2025 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Benedicto Lopes de Almeida (Didi Mecânico)
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de São Paulo, aos 100 anos de idade, era viúvo de Maria Maziero Lopes de Almeida. Era filho do Sr. Joaquim Rodrigues de Almeida e da Sra. Maria Elisa Lopes de Almeida, falecidos. Deixa as filhas: Elisa Helena de Almeida Gutierrez casada com Fernando Gutierrez Neto e Eloísa Helena de Almeida. Deixa também os netos: Letícia, Felipe e Murilo e os bisnetos: Beatriz, Gabriel e Arthur, familiares e amigos. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Emilia Camargo da Silva Garcia
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Vicente Domingues da Silva e da Sra. Sebastiana Bueno de Godoy, era viúva do Sr. José Francisco Garcia; deixa os filhos: Vicente Aparecido Garcia, casado com a Sra. Elaine Cristina Bragion Garcia; Jose Carlos Garcia, casado com a Sra. Rita de Cassia da Silva Cunha; Oscar de Jesus Garcia, casado com a Sra. Luciana Arize e Maria Conceição Garcia, casada com o Sr. Braudemir Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luiza Ferreira Cardoso
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Francisco Ferreira e da Sra. Alzira Justina de Castro, era viúva do Sr. Oscar Cardoso; deixa os filhos: Antonio Francisco Cardoso, casado com a Sra. Catarina Buzato Cardoso; Adalberto Aparecido Cardoso, casado com a Sra. Lucia Cardoso; Bernadete Cardoso, falecida; Ademir Cardoso, casado com a Sra. Lucelia Cardoso; Maria Aparecida Cardoso; Adilson Cardoso, casado com a Sra. Claudia Lopes Cardoso; Silmara Valderes Marafom, casada com o Sr. Marcelo Marafom; Valdir Ferreira, casado com a Sra. Romilda Ferreira; Bernadete Cardoso Ambrosio, casada com o Sr. Carlos Vitorio da Cruz Ambrosio; Euclides Cardoso, falecido e Adelina de Lourdes Cardoso, casada com o Sr. Edemilson Augusti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osmar de Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Otavio Jose de Araujo e da Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Araujo, era casado com a Sra. Adelina Maria de Oliveira Araujo. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem, das 12h00 às 17h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.