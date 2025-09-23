Notas de falecimentos | 24/09/2025

Sr. Adilson Gonçalves

Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Charqueada, aos 64 anos de idade e era filho do Sr. João Gonçalves e da Sra. Nair Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Wellington Daniel Petrucelli Gonçalves, Priscila Aparecida Gonçalves casada com Gilson Santos Pereira e Paloma Estefan Gonçalves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/09/2025 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Benedita Piedade Bastos

Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade, era casada com o Sr. João Carlos Bastos. Era filha do Sr. José Pereira da Silva e da Sra. Dorvalina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: João Marcelo Bastos, Luciana Aparecida Bastos, Alessandra Bastos, Gilson de Jesus Bastos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/09/2025 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Benedicto Lopes de Almeida (Didi Mecânico)

Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de São Paulo, aos 100 anos de idade, era viúvo de Maria Maziero Lopes de Almeida. Era filho do Sr. Joaquim Rodrigues de Almeida e da Sra. Maria Elisa Lopes de Almeida, falecidos. Deixa as filhas: Elisa Helena de Almeida Gutierrez casada com Fernando Gutierrez Neto e Eloísa Helena de Almeida. Deixa também os netos: Letícia, Felipe e Murilo e os bisnetos: Beatriz, Gabriel e Arthur, familiares e amigos. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.