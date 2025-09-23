Piracicabanos representam o Brasil no Mundial de Boxe Chinês

Daniel, de 40 anos, que compete na categoria até 92 kg, é professor na academia Monsters Fitness. Ele é campeão panamericano e sul-americano, bicampeão brasileiro e tetracampeão paulista, tendo permanecido invicto por cinco anos.

Dois atletas de Piracicaba, Daniel Ferreira da Cruz e Marcelo Augusto Rodrigues, vão representar o Brasil no Mundial de Boxe Chinês. O evento será realizado em Araraquara, no interior de São Paulo, entre os dias 23 e 27 de outubro.

Marcelo, de 44 anos, que compete na categoria até 98 kg, é professor na academia CT Marcelo Rodrigues e está invicto na modalidade desde 2006. O atleta é bicampeão brasileiro e tricampeão paulista. Ambos estão no esporte há 25 anos.

O mundial contará com a participação de oito países: Brasil, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, República Dominicana e França. Sendo um representante por país em cada categoria.

Ferreira comentou sobre as diferenças na preparação para a competição atualmente e quando iniciou a competir: “A vida é diferente de quando tínhamos 25 anos. Hoje, precisamos conciliar a família e a profissão, mas por outro lado, é prazeroso reviver algo que fizemos a maior parte da vida.”