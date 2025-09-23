Piracicabanos representam o Brasil no Mundial de Boxe Chinês

Dois atletas de Piracicaba, Daniel Ferreira da Cruz e Marcelo Augusto Rodrigues, vão representar o Brasil no Mundial de Boxe Chinês. O evento será realizado em Araraquara, no interior de São Paulo, entre os dias 23 e 27 de outubro.
- Piracicabana leva mais um cinturão e segue em busca de patrocínio
- Boxe chinês: três atletas e três medalhas conquistadas
- Moisés Egert critica arbitragem em empate do XV com Comercial
Daniel, de 40 anos, que compete na categoria até 92 kg, é professor na academia Monsters Fitness. Ele é campeão panamericano e sul-americano, bicampeão brasileiro e tetracampeão paulista, tendo permanecido invicto por cinco anos.
Marcelo, de 44 anos, que compete na categoria até 98 kg, é professor na academia CT Marcelo Rodrigues e está invicto na modalidade desde 2006. O atleta é bicampeão brasileiro e tricampeão paulista. Ambos estão no esporte há 25 anos.
O mundial contará com a participação de oito países: Brasil, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, República Dominicana e França. Sendo um representante por país em cada categoria.
Ferreira comentou sobre as diferenças na preparação para a competição atualmente e quando iniciou a competir: “A vida é diferente de quando tínhamos 25 anos. Hoje, precisamos conciliar a família e a profissão, mas por outro lado, é prazeroso reviver algo que fizemos a maior parte da vida.”
Além da busca por mais patrocinadores, Daniel e Marcelo estão fazendo uma rifa para arrecadar R$2 mil para diminuir os gastos com viagem, alimentação e hospedagem, durante o torneio. Atualmente a dupla conta com três patrocinadores.
Apesar das dificuldades, o lutador se mostrou confiante para representar o Brasil no Mundial: “A expectativa para o Mundial é chegar lá como em toda luta e dar o nosso melhor, sempre acreditando na vitória. O Brasil está bem representado, e Piracicaba mostra sua força nesse esporte com dois atletas convocados para a seleção.”, completou.
Piracicaba em destaque no Boxe Chinês
No início do ano, três atletas de Piracicaba — Elisa Domingues, Vinicius Silva Santos e Luiz Felipe da Silva — conquistaram medalhas de ouro e prata no Arnold Brasil 2025, um dos principais torneios de boxe chinês do país, que também é conhecido principalmente pela competição de Fisiculturismo.
O trio é treinado por Daniel Ferreira, que agora terá a oportunidade de representar a cidade no intercontinental.