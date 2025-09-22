Entenda doença que matou filha de Schynaider Moura

A modelo brasileira Schynaider Moura comunicou, nas redes sociais, a morte de sua filha. Em uma publicação emocionada, ela descreveu a dor da perda e ressaltou o amor eterno que sente pela jovem.

Anne Marie, 16 anos, tinha cardiopatia dilatada, um conjunto de alterações no músculo cardíaco no qual os ventrículos (as câmaras inferiores do coração) aumentam de tamanho, mas não conseguem bombear sangue o suficiente para satisfazer as necessidades do corpo. Consequentemente, a condição leva a um quadro de insuficiência cardíaca. Há três anos, a jovem havia feito um transplante de coração.

Os sintomas da cardiopatia dilatada incluem a falta de ar durante o esforço físico (mesmo que mínimo) e cansaço fácil. Algumas pessoas podem sentir dor torácica.