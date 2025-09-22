Entenda doença que matou filha de Schynaider Moura

A modelo brasileira Schynaider Moura comunicou, nas redes sociais, a morte de sua filha. Em uma publicação emocionada, ela descreveu a dor da perda e ressaltou o amor eterno que sente pela jovem.
Anne Marie, 16 anos, tinha cardiopatia dilatada, um conjunto de alterações no músculo cardíaco no qual os ventrículos (as câmaras inferiores do coração) aumentam de tamanho, mas não conseguem bombear sangue o suficiente para satisfazer as necessidades do corpo. Consequentemente, a condição leva a um quadro de insuficiência cardíaca. Há três anos, a jovem havia feito um transplante de coração.
Os sintomas da cardiopatia dilatada incluem a falta de ar durante o esforço físico (mesmo que mínimo) e cansaço fácil. Algumas pessoas podem sentir dor torácica.
Homenagens de fãs e colegas
A mensagem de Schynaider rapidamente gerou uma onda de solidariedade. Fãs, amigos e personalidades do mundo da moda deixaram mensagens de carinho e apoio, lembrando não apenas da trajetória da modelo nas passarelas, mas também de sua dedicação à família.
Carreira internacional
Com passagens por grandes marcas e campanhas internacionais, Schynaider Moura consolidou sua carreira no exterior e continua sendo um dos nomes mais reconhecidos da moda brasileira. Agora, ela recebe apoio público em meio a uma das fases mais dolorosas de sua vida pessoal.