Notas de falecimentos | 23/09/2025

Sra. Antonia Aparecida de Almeida Chiaranda
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filha do Sr. Irineu Chiaranda, falecido e da Sra. Maria Isabel de Almeida. Deixa o filho: Guilherme de Almeida. A irmã: Ana Célia Stopa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2025 as 17:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Pereiras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Picoli
Faleceu dia 21/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena Torino Picoli. Era filho do Sr. Victorio Picoli e da Sra. Maria Fornazzari, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Edieu Picoli e Pedro Sérgio Picoli casado com Rosangela Aparecida Sturian Picoli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/09/2025 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Jeronimo da Silva e da Sra. Benedita Maria de Jesus; deixa o filho: Paulo Henrique Vicente da Silva, casado com a Sra. Leila Denise Silva. Deixa o neto: Bruno Henrique, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Parque de Limeira/SP, para o Cemitério Parque na cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Fernando Mantuan
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Antonio Mantuan e da Sra. Santa Mandro; deixa os filhos: Iara Angelica Mantuan Calcidoni, casada com o Sr. Dimas Calcidoni; Almir Aparecido Mantuan, casado com a Sra. Angela Aparecida Teixeira Mantuan; Carlos Augusto Mantuan; Mauro Fernando Mantuan e Douglas José Mantuan, casado com a Sra. Katia Silveira Martines Mantuan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 14h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ademir de Angelis
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Jose de Angelis e da Sra. Nair Costa de Angelis; deixa as irmãs: Teresa Valeria D´Angelo e Maria Isabel De Angelis. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedita Piedade Bastos
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade, era casada com o Sr. José Pereira da Silva. Era filha do Sr. José Carlos Bastos e da Sra. Dorvalina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Gilson de Jesus Bastos, João Marcelo Bastos, Alessandra Bastos, Luciana Aparecida Bastos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Benedicto Lopes de Almeida
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de São Paulo, aos 100 anos de idade, era viúvo de Maria Maziero Lopes de Almeida. Era filho do Sr. Joaquim Rodrigues de Almeida e da Sra. Maria Elisa Lopes de Almeida, falecidos. Deixa as filhas: Elisa Helena de Almeida Gutierrez casada com Fernando Gutierrez Neto e Eloísa Helena de Almeida. Deixa também os netos: Letícia, Felipe e Murilo e os bisnetos: Beatriz, Gabriel e Arthur, familiares e amigos. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Wilson Barboza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Antonio Alves Barboza e da Sra. Adelina Capriz, era viúvo da Sra. Ana Maria Pellaes Garcia; deixa o filho: Wagner Wilson Barbosa, viúvo da Sra. Rosana Aparecida Fernandes Barboza. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 19h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cleusa Aparecida Brailla de Wernek
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Adelino Brailla e da Sra. Maria de Lourdes Brailla, era casada com o Sr. Rubens Rosa de Pontes; deixa os filhos: Moacir Rodrigo Brailla Wernek, casado com a Sra. Janaina Ribeiro da Silva Wernek e Patricia Cristina Brailla Wernek, casada com o Sr. Wagner Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório Bom Jesus de Riversul/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Riversul/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Derani Medina Peres
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio Medina e da Sra. Clara Peres Medina. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Domingos Ribeiro Antunes
Faleceu dia 20/09/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Ribeiro Antunes e da Sra. Joana de Oliveira Antunes, era casado com a Sra. Maria Aparecida Pacheco Chiarinelli; deixa os filhos: Danilo Pacheco Ribeiro Antunes e Daniel Pacheco Ribeiro Antunes. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eunice Gomes Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Otaviano Braulino dos Santos e a Sra. Josefa Gomes Pereira; deixa os filhos: Rafael Francisco Gomes Pereira; Edna Gomes Monteiro; Jose Francisco Monteiro; Francisco Monteiro e Ana Lucia Gomes Pereira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Hilda dos Santos Reis
Faleceu dia 20/09/2025, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Braz dos Santos e da Sra. Ana Presciliana de Jesus, era viúva do Sr. José Mauricio dos Reis; deixa os filhos: José Carlos do Reis, casado com a Sra. Magali Teresinha Crocomo dos Reis; Antonio Mauricio dos Reis, falecido, deixando viúva a Sra. Marilene Colina Rodrigues dos Reis; Maria Regina dos Reis Navarro, casada com o Sr. Luis Michel Navarro; Celia Aparecida dos Reis Penzani, casada com o Sr. Claudio Roberto Penzani; Lucia de Fatima Reis Burin, casada com o Sr. Reginaldo Burin; Rowilson dos Reis, casado com a Sra. Erondina Moreira da Silva Reis; João Batista dos Reis, casado com a Sra. Leila Galina dos Reis; Rita dos Reis Ercolin, casada com o Sr. Roberto Antonio Ercolin e Zelia dos Reis. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Oscar Torrezan
Faleceu dia 20/09/2025,na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 61 anos, filho dos finados Sr. João Torrezan e da Sra. Paulina Bergamim Torrezan, era casado com a Sra. Terezinha Cristina Muzaranha. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Soares Silva
Faleceu dia 20/09/2025, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. Jaime Soares da Silva, falecido, e da Sra. Ruth Matos da Silva; deixa a filha: Danielle Soares da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Luiz de Oliveira Leopoldino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Jorge Leopoldino e da Sra. Marina Gomes de Oliveira Leopoldino. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lidia Severo dos Santos Cardoso
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Elias Godinho dos Santos e da Sra. Zeli Severo dos Santos, era casada com o Sr. Reinaldo de Oliveira Cardoso; deixa os filhos: Rute dos Santos Cardoso, casada com o Sr. Manoel Silvino Dias dos Santos; Elias dos Santos Cardoso; Joeder dos Santos Cardoso e Moises dos Santos Cardoso, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 16h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", tendo seguido o féretro às 16h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marco Antonio Baglioni
Faleceu dia 20/09/2025, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Benedito Baglioni e da Sra. Leni Monteiro Baglioni, era casado com a Sra. Maria José Alves Baglioni; deixa o filho: Rodrigo Baglioni. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Dalva Gobbo de Marchi
Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade, era viúva do Sr. Diogenes de Marchi, era filha do Sr. Attilio Gobbo e da Sra. Marina Zanatta Gobbo, falecidos. Deixa os filhos: Vanderlei Tadeu de Marchi casado com Katia Regina Peron de Marchi; Sandra de Marchi Vello casada com José Valentim Vello; Marcelo de Marchi, falecido foi casado com Silmara Fenemias de Marchi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2025 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marilu Assunção Lima
Faleceu dia 21/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era filha do Sr. João de Oliveira Lima e da Sra. Joana de Assunção Lima, falecidos. Deixa o filho: Glaucus Lima Rio Branco casado com Ana Claudia Correa Rio Branco. Deixa a neta Laura, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 22/09/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 10:00hs até as 15:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ney Pereira Sebastião
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 56 anos, filho do Sr. Virgilio Pereira Sebastião e da Sra. Maria de Lourdes Sebastião, era casado com a Sra. Maria Lucia Simões Sebastião; deixa os filhos: Nicacio Simões Pereira Sebastião; Lethicia Simões Magalhães; Lucas Simões Pereira Sebastião e Lazaro Simões Pereira Sebastião. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Raimundo Eduardo da Silva
Faleceu dia 21/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade, era casado com a Sra. Maria Rosa Gerage. Era filho do Sr. Alberto Eduardo neres e da Sra. Cesaria Alves da Silva, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/09/2025 as 15:30hs saindo a mortuária do Velório da Saudade Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rita Izabel da Conceição
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Pedro Francisco de Souza e da Sra. Izabel Justina da Conceição, era casada com o Sr. Vicente Felizardo Lima; deixa os filhos: Kelma Cristina de Lima Carpim; Fabio Felizardo de Lima e Maria Felizardo Lima Holanda, casada com o Sr. Pedro Alves Holanda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sebastiana Maria de Lima Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Antonio de Lima e da Sra. Antonia Maria de Jesus, era viúva do Sr. Sebastião Luiz dos Santos; deixa os filhos: Luiz Isaias, casado com a Sra. Nanci; Maria Marta, viúva do Sr. Aparecido Claudinei; Marilene, casada com o Sr. Ernesto; Maria Emilia, casada com o Sr. Luiz Carlos e Luiz Carlos, casado com a Sra. Maria Conceição. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia Donizete da Silva Franco
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Martiniano da Silva e da Sra. Luiza Laura de Rezende, era casada com o Sr. Francisco Eduardo Franco; deixa os filhos: Janaina Aparecida Miguel; Juliana Aparecida Miguel, casada com o Sr. Hidelbrando dos Santos Cabral e Joaquim Alex Miguel, casado com a Sra. Bruna Fernanda Benatto Miguel. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.