Notas de falecimentos | 23/09/2025

Sra. Antonia Aparecida de Almeida Chiaranda

Faleceu dia 22/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filha do Sr. Irineu Chiaranda, falecido e da Sra. Maria Isabel de Almeida. Deixa o filho: Guilherme de Almeida. A irmã: Ana Célia Stopa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/09/2025 as 17:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Pereiras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Picoli

Faleceu dia 21/09/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena Torino Picoli. Era filho do Sr. Victorio Picoli e da Sra. Maria Fornazzari, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Edieu Picoli e Pedro Sérgio Picoli casado com Rosangela Aparecida Sturian Picoli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/09/2025 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Jeronimo da Silva e da Sra. Benedita Maria de Jesus; deixa o filho: Paulo Henrique Vicente da Silva, casado com a Sra. Leila Denise Silva. Deixa o neto: Bruno Henrique, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Parque de Limeira/SP, para o Cemitério Parque na cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.